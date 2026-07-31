Crystal Lake: la serie prequel di Venerdì 13 arriva in esclusiva su HBO Max

Warner Bros. Discovery annuncia l'acquisizione di Crystal Lake, la nuova serie drama prodotta da A24 che porta in esclusiva su HBO Max un prequel ambientato nell'universo di Friday the 13th. Gli otto episodi saranno disponibili entro la fine del 2026 nei territori EMEA, ad eccezione di Regno Unito e Irlanda.



Crystal Lake propone una rilettura originale e inquietante delle origini dell'iconico franchise horror. Ambientata un anno dopo l'annegamento del giovane Jason, la serie segue Pamela Voorhees, interpretata da Linda Cardellini (già candidata agli Emmy per Dead to Me), madre single consumata dal dolore per la perdita del figlio. Quando due sconosciuti iniziano a indagare sul suo passato, una catena di eventi sconvolge la piccola comunità che circonda il lago, sfociando in un intreccio di mistero, dramma psicologico e tensione crescente.



Prequel del franchise Friday the 13th, la serie segue Pam Voorhees, una madre single incapace di superare il dolore per la tragica morte del figlio Jason, annegato quasi un anno prima nel lago della sua cittadina. Quando due sconosciuti iniziano a indagare sul suo passato, una serie di eventi inquietanti sconvolge Crystal Lake, portando gli abitanti a chiedersi: chi è davvero Pam Voorhees? Ambientata nell'universo di uno dei franchise horror più iconici di sempre, Crystal Lake unisce dramma psicologico, intrighi di provincia e horror, esplorando il lutto di una madre e le oscure forze che circondano Crystal Lake.



Nel cast, accanto alla Cardellini, spicca William Catlett (Constellation, Black Lightning) nel ruolo del capo della polizia Levon Brooks. Devin Kessler interpreta Brianna Brooks, sorella giornalista di Levon; Cameron Scoggins è l'agente Dorf; Gwendolyn Sundstrom veste i panni di Grace e Callum Vinson incarna il giovane Jason Voorhees.



Il progetto nasce dalla collaborazione tra A24 e una squadra creativa d'eccellenza. Creatore, sceneggiatore e showrunner è Brad Caleb Kane (IT: Welcome to Derry, Tokyo Vice). Tra i produttori esecutivi figurano nomi di primo piano come Marc Toberoff, Victor Miller, Robert M. Barsamian, Stuart Manashil, Tyson Bidner, Michael Lennox e Roy Lee, già coinvolti in titoli iconici tra horror e cinema mainstream.



Le riprese si sono svolte nel New Jersey. Michael Lennox dirige i primi tre episodi; Celine Held e Logan George firmano la regia dei successivi tre mentre Quyen Tran si occupa degli ultimi due.



HBO Max consolida il proprio ruolo come piattaforma di riferimento per l'intrattenimento di alta qualità, proponendo una nuova storia ricca di suspense che promette di conquistare sia i fan della saga inaugurata nel 1980 sia una nuova generazione di spettatori.