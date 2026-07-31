Lorenzo - L'incredibile avventura di Jovanotti: il film-evento nelle sale italiane

Arriva al cinema il film su Jovanotti dal 26 novembre al 2 dicembre, diretto da Zonta e Zoratti: tra musica, vita privata e un viaggio carico di emozioni.

Un viaggio straordinario nella vita e nell'arte di Jovanotti arriva al cinema, per un evento speciale che promette di emozionare il pubblico italiano. Dal 26 novembre al 2 dicembre, nelle sale, sarà proiettato per sette giorni "LORENZO - L'incredibile avventura di Jovanotti", diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti e distribuito da Plaion Pictures. Il film celebra l'artista capace di attraversare le generazioni e reinventarsi mantenendo energia e popolarità, senza mai diventare prevedibile.

Da oggi è disponibile un trailer che offre un'anticipazione densa e brillante della pellicola: più che un semplice assaggio, rappresenta una vera dichiarazione d'intenti. Il trailer regala un primo sguardo inedito sulla vita di Lorenzo Cherubini, alternando grandi scene di concerti live a momenti creativi in studio, anche grazie alla partecipazione di Rick Rubin. Colpisce soprattutto lo spazio dedicato all'aspetto più intimo, familiare e privato del protagonista, con immagini e confessioni mai mostrate prima, che rivelano un Lorenzo nuovo agli occhi degli spettatori.

Il film promette di andare oltre la superficie: la narrazione mostra non solo la luce e la vitalità dell'artista, ma anche fragilità, limiti e paure, trasformando la storia personale di Jovanotti in un racconto universale che parla a tutti. Perché la gioia non è assenza di dolore, ma un modo di passarci dentro.

Sette anni di lavoro, ascolto e narrazione hanno consentito ai registi di costruire una prospettiva inedita e libera sull'icona della musica italiana. Il pubblico sarà così invitato non solo a celebrare l'incredibile avventura artistica di Jovanotti, ma anche ad avvicinarsi all'uomo Lorenzo, esplorandone dubbi, cadute e inesauribile energia creativa.

Il film arriva in occasione del 60° compleanno di Jovanotti e si appresta a essere uno degli eventi cinematografici più attesi dell'anno. Prodotto da Soleluna e Hi Production srl, con la produzione esecutiva di Tatiana Forese per Amarcord Srl e la collaborazione di Matrioska, ha come radio ufficiale Radio Italia solomusicaitaliana.

All'orizzonte, oltre al film, le grandi feste live di "Jova Summer Party" tornano dal 2026: dopo il debutto europeo, "L'Arca di Lorè" farà tappa a Olbia il 7 agosto 2026 e proseguirà in varie città italiane, da Montesilvano a Roma, passando per Barletta, Catanzaro, Palermo e Napoli. Un nuovo viaggio musicale pronto a coinvolgere fan e spettatori di ogni età.