RINO GAETANO: a novembre esce in digitale, vinile e CD la riedizione di “E IO CI STO”

Il 21 novembre, a 45 anni dalla sua pubblicazione originale, esce la riedizione dell’album “E IO CI STO” di Rino Gaetano per Sony Music Italy. Questo capolavoro viene riproposto in formati digitale, vinile rosso e CD, arricchito da una bonus track inedita che susciterà sicuramente l’interesse di fan e critici. La traccia sarà svelata il 29 ottobre, in occasione del 75esimo anniversario della nascita del cantautore italiano.

Pubblicato inizialmente nel 1980, “E IO CI STO” rappresenta un ritratto autentico dell’Italia attraverso gli occhi di un artista libero e visionario come Rino Gaetano, in grado di trasformare la realtà in racconto, intrecciando sogno e disincanto. L’album, prodotto dal noto contrabbassista Giovanni Tommaso, si pone come una satira acuta del mondo dello spettacolo e una critica al conformismo. È un lavoro ancora estremamente attuale, che riflette la straordinaria libertà intellettuale di Gaetano, nota distintiva di tutta la sua produzione.

La riedizione è disponibile per il pre-order dal 16 ottobre. Il CD e il vinile includono le tracce originali, accuratamente rimasterizzate a 192kHz, insieme ai testi dei brani. Il vinile rosso, inoltre, è accompagnato da un manoscritto inedito dell’artista che descrive un videoclip mai realizzato. La tracklist dell’album resta invariata fino alla nuova bonus track che conclude il disco.

Nel contesto delle celebrazioni del 75° anniversario dalla nascita di Gaetano, il 21 ottobre verrà presentato in anteprima assoluta alla Festa del Cinema di Roma il documentario “Rino Gaetano sempre più blu” di Giorgio Verdelli. Questo docu-film rappresenta un ritratto intimo dell’artista, esplorando le sue memorie e intervistando chi lo ha conosciuto. Il film sarà proiettato nelle sale il 24, 25 e 26 novembre, e contiene un assaggio della tanto attesa traccia inedita.

Inoltre, per commemorare l’occasione, Anna e Alessandro Gaetano, rispettivamente sorella e nipote, celebreranno il cantautore con un concerto speciale della Rino Gaetano Band e ospiti, il 29 ottobre al Largo Venue di Roma.

