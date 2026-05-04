Honda CRF450RX Rally MY2027: aperte le prenotazioni dopo i successi alla Dakar

Honda apre le prenotazioni per la nuova CRF450RX Rally MY2027, modello che ha brillato alla Dakar 2026. Prestazioni e affidabilità da vera protagonista.

Honda annuncia l'apertura delle prenotazioni per la nuova CRF450RX Rally MY2027, il modello pensato per gli appassionati di avventura e competizione ad alte prestazioni. La moto, sviluppata insieme a RedMoto e progettata per affrontare le competizioni rally più impegnative, è la naturale evoluzione di un mezzo che ha già saputo dimostrare il proprio valore durante il Dakar Rally 2026.

Dopo aver passato il test del deserto più duro al mondo, la nuova CRF450RX Rally MY2027 emerge come simbolo dell'impegno di Honda e HRC nello sviluppo di tecnologie avanzate, dedicate a chi cerca soluzioni performanti e affidabili nel panorama off-road.

Grazie alle esperienze raccolte in gara, il nuovo modello promette miglioramenti su tutti i fronti: affidabilità, prestazioni e innovazione tecnica. Il progetto nasce per essere accessibile sia agli amatori desiderosi di vivere l'esperienza rally, sia per i professionisti che cercano il massimo nelle competizioni internazionali.

Le immagini ufficiali divulgate valorizzano le linee affilate, il design studiato per l'aerodinamica su lunghi tratti e la dotazione pensata per la resistenza alle condizioni estreme. In attesa di scoprire tutti i dettagli tecnici, la nuova CRF450RX Rally MY2027 è già pronta a scrivere il suo prossimo capitolo, confermando la volontà di Honda di restare ai vertici nel settore rally mondiale.