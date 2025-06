Ritorno di un Classico: “La Descrizione di un Attimo” dei Tiromancino celebra 25 anni

In occasione del 25° anniversario, l’album iconico dei Tiromancino, La Descrizione di un Attimo, viene ripubblicato, segnando un momento significativo per la band capitanata da Federico Zampaglione. Disponibile a partire da oggi, il disco sarà offerto in tre formati: LP in vinile da 180 grammi, CD Digipack e uno speciale set in edizione limitata numerata, che comprende il LP, il CD e una riproduzione in plexiglass dell’iconico cartello della copertina.

L’album non è solo un omaggio nostalgico, ma un’opportunità per riscoprire brani che sono diventati veri classici della musica italiana. Tra questi spiccano Muovo Le Ali Di Nuovo e Due Destini, quest’ultima utilizzata per la colonna sonora del film “Le Fate Ignoranti” di Ferzan Özpetek.

I Tiromancino, nati nel 1989 sotto la guida di Zampaglione, hanno avuto un impatto significativo sulla scena pop italiana. Negli anni ’90, la band ha pubblicato quattro album che esploravano una commistione tra forma canzone e sonorità non convenzionali: Tiromancino (1992), Insisto (1994), Alone Alieno (1995), e Rosa Spinto (1997).

Il 2000 segna l’uscita di La Descrizione di un Attimo, un capolavoro che fonde melodia, ritmo e intensità lirica, supportato dalla produzione di Riccardo Sinigallia. Il disco, grazie al passaparola e a una intensa attività live, ha visto crescere esponenzialmente la fama dei Tiromancino, ottenendo anche il plauso della critica. Singoli come Strade, presentato al Festival di Sanremo 2000 e premiato con il secondo posto nella sezione “nuove proposte”, e Due Destini, rafforzano il successo dell’album.

La band ha ricevuto riconoscimenti significativi, tra cui l’invito dei Morcheeba a suonare in apertura del loro tour in Spagna e Portogallo, e il premio come miglior gruppo agli Italian Music Awards. I videoclip dei Tiromancino sono stati arricchiti dalla presenza di celebri artisti come Valerio Mastandrea, Paola Cortellesi e lo stesso Özpetek, e sono stati premiati per la loro creatività e qualità.

La nuova edizione dell’album consente ai fan di rivivere l’atmosfera di quegli anni grazie a una tracklist straordinaria, comprendente brani come Il Peggio Non È Tranquillo, Strade (feat. Riccardo Sinigallia), La Descrizione di un Attimo, Due Destini, La Distanza, Muovo Le Ali di Nuovo, So, L’Anima, Il Pesce, e Roma di Notte (feat. Riccardo Sinigallia & Frankie Hi-Nrg MC).