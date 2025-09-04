Connect with us

Road to Oxford: Brescia festeggia 18 anni di passione MINI con un viaggio indimenticabile

Brescia diventa il cuore pulsante della passione MINI, celebrando i 18 anni del MINI Driver Club Brescia con un evento speciale: “Road to Oxford”. Un viaggio unico che ha visto protagonisti 18 equipaggi a bordo delle iconiche vetture, partiti dalla Lombardia per raggiungere la storica sede MINI di Oxford, in Inghilterra.

Fondato nel 2007 insieme al concessionario Nanni Nember, il Club è oggi un punto di riferimento per gli appassionati italiani del marchio. Il traguardo della maggiore età è stato trasformato in una festa collettiva fatta di esperienze, ricordi e nuove prospettive.

Dal 17 al 24 agosto, gli equipaggi MINI hanno attraversato le Alpi, la Francia e il Regno Unito percorrendo oltre 4000 chilometri. Tappe iconiche come Parigi, Reims, Londra, Eastbourne, il Nürburgring e Monaco di Baviera hanno fatto da cornice a un’avventura che ha unito cultura automobilistica, adrenalina ed esplorazione. L’arrivo alla fabbrica MINI di Oxford, luogo simbolo del brand, ha rappresentato l’emozione più grande: un sogno che si realizza per ogni vero appassionato.

Il viaggio non è stato solo un momento di festa. Il Club, insieme a Nanni Nember e ad altre realtà locali, ha deciso di affiancare il proprio compleanno a un impegno concreto a favore dell’Associazione Socio Educativa Ragazzi On The Road. Nata anch’essa nel 2007, l’organizzazione coinvolge giovani dai 16 anni in percorsi formativi accanto a forze dell’ordine e operatori del soccorso, promuovendo sicurezza stradale e senso civico.

Questa “task force per la vita” ha già coinvolto oltre 1400 ragazzi in 10 province italiane, diventando un progetto educativo di grande valore sociale.

I festeggiamenti culmineranno il 5 ottobre presso la Tenuta Borgo La Caccia, tra le colline moreniche vicino al Lago di Garda. Qui, oltre alle celebrazioni, verrà sostenuta la Comunità Lautari, impegnata nel recupero di ragazzi attraverso percorsi di disintossicazione e riabilitazione.

Ad arricchire l’evento ci sarà anche Cris Devil, artista italiano capace di fondere arte fisica e digitale. Durante la giornata, esporrà le sue opere e realizzerà dal vivo bottiglie personalizzate in edizione limitata: l’intero ricavato sarà devoluto a Ragazzi On The Road.

