Samsung Odyssey 2027, i nuovi monitor gaming fino a 1.100 Hz

La velocità è la nuova frontiera del gaming, e Samsung ha deciso di spingerla oltre ogni limite conosciuto. In occasione della Gamescom 2026, la più grande manifestazione mondiale dedicata ai videogiochi in corso a Colonia dal 26 al 30 agosto, Samsung Electronics ha presentato la gamma di monitor gaming Odyssey 2027, una lineup che introduce diverse innovazioni inedite a livello mondiale e offre ai giocatori una maggiore versatilità in termini di velocità, dimensioni dello schermo, qualità dell'immagine e modalità di visualizzazione.

"I giocatori arrivano a Gamescom per scoprire le novità, provare nuovi titoli e sperimentare le tecnologie che permettono loro di rimanere concentrati e competere al meglio", ha dichiarato Hun Lee, Executive Vice President della Visual Display Business di Samsung Electronics. "Grazie a nuovi formati, refresh rate più elevati e tecnologie di visualizzazione avanzate, la gamma Odyssey 2027 offre ai giocatori una scelta ancora più ampia, pensata per il gaming competitivo, le esperienze di gioco più immersive e le configurazioni versatili adatte a diversi utilizzi."

La presentazione ufficiale avviene durante la sessione dedicata "#PlaySamsung: The Next Era of Gaming Displays", in programma il 27 agosto alle 10.30, con Odyssey OLED G9 e OLED G7 protagonisti sul palco, mentre OLED G8 e G6 vengono introdotti attraverso contenuti video durante il keynote.

Il fiore all'occhiello della gamma è l'Odyssey OLED G9, primo monitor gaming al mondo da 49 pollici con risoluzione DQHD e refresh rate di 360 Hz. Il pannello è un QD-OLED di quinta generazione con tecnologia Penta Tandem: la struttura a cinque strati raggiunge un'efficienza fino a 1,3 volte superiore e una durata fino al doppio rispetto alla generazione precedente, mentre il layout dei subpixel RGB Stripe riduce il color fringing e migliora la nitidezza dei testi, con una luminosità di picco fino a 1.300 nit. Pensato per chi desidera un campo visivo più ampio senza rinunciare alla velocità, il G9 offre la risoluzione Dual QHD (5120x1440) a 360 Hz con un tempo di risposta GtG di 0,03 ms, e grazie alla modalità Dual Mode può passare alla risoluzione Dual HD (2560x720) con refresh rate fino a 720 Hz quando la priorità sono le prestazioni pure.

Novità assoluta anche per l'Odyssey OLED G7, il primo monitor gaming OLED curvo al mondo da 42 pollici in formato 16:9, con una superficie dello schermo superiore di circa il 72% rispetto al precedente modello da 32 pollici. La curvatura 1000R, con un raggio di 1.000 mm, avvicina i bordi al campo visivo del giocatore e regala una visuale ampia e cinematografica, particolarmente adatta ai giochi di ruolo e ai titoli open world, abbinata a qualità d'immagine 4K OLED, refresh rate di 165 Hz e tempo di risposta GtG di 0,03 ms. La tecnologia Glare Free contribuisce a ridurre i riflessi delle fonti di luce esterne, migliorando la visibilità durante l'utilizzo diurno.

L'Odyssey OLED G8 punta invece sulla flessibilità: monitor da 32 pollici con risoluzione UHD e pannello QD-OLED di quinta generazione, offre il supporto alla modalità Triple Mode, che permette di scegliere tra UHD a 360 Hz, QHD a 520 Hz e FHD a 680 Hz, adattando il compromesso tra risoluzione e velocità al gioco e al dispositivo utilizzato. La pellicola Samsung Glare Free, con una superficie lucida inferiore del 54% rispetto alle tradizionali soluzioni antiriflesso, garantisce una visualizzazione nitida anche di giorno. Completano la scheda il tempo di risposta GtG di 0,03 ms, la certificazione VESA DisplayHDR TrueBlack 600, il supporto ad AMD FreeSync Premium Pro e la compatibilità NVIDIA G-SYNC, oltre a una connettività di primo piano: DisplayPort 2.1 UHBR20, due HDMI, USB-C con Power Delivery fino a 98 W, hub USB con due porte downstream e supporto KVM.

Il record più clamoroso, però, appartiene all'Odyssey G6: il 27 pollici è il primo monitor gaming al mondo con un refresh rate di 1.100 Hz, progettato per i giocatori di FPS che mettono al primo posto velocità e nitidezza dei movimenti. Il modello riprende la versione presentata al CES 2026 introducendo la specifica finale di lancio aggiornata: fino a 1.100 Hz in HD e fino a 600 Hz in QHD attraverso la modalità Dual Mode, con pannello Fast IPS e tempo di risposta di 1 ms. Sarà disponibile a livello globale nella seconda metà del 2026.

Alla Gamescom Samsung porta sotto i riflettori anche la collaborazione con Activision Blizzard per HDR10+ GAMING, che introduce una gestione HDR più avanzata nel processo di sviluppo di Call of Duty: Modern Warfare 4. La tecnologia consente ai monitor Odyssey compatibili e ai display Samsung di riprodurre colori e contrasti in modo più fedele alla visione creativa alla base di ciascun gioco, e l'azienda prevede di estendere l'ecosistema a oltre 20 titoli AAA entro la prima metà del 2027. Spazio infine all'ampliamento del supporto ai giochi in 3D sulla gamma Odyssey, sviluppato attraverso una collaborazione diretta con gli studi: tra i nuovi titoli compatibili figurano Cyberpunk 2077 e Cronos: The New Dawn, mostrati sul palco per evidenziare come la tecnologia Odyssey 3D possa aggiungere profondità e prospettiva spaziale a mondi di gioco ricchi di dettagli.

La gamma Odyssey 2027 consolida così la leadership di Samsung, che si conferma numero uno al mondo nel mercato dei monitor gaming per il settimo anno consecutivo. La disponibilità dei nuovi modelli varierà in base al mercato, con tempistiche di lancio e prezzi che saranno comunicati in un secondo momento.