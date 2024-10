smart accompagna “Alice nella Città”

smart ha annunciato la rinnovata mobility partnership con Alice nella Città, giunto alla sua ventiduesima edizione. smart accompagnerà i protagonisti di uno dei festival cinematografici più all’avanguardia d’Europa, che si terrà a Roma dal 16 al 27 ottobre 2024 all’Auditorium Ennio Morricone.

Dal 2012 questa manifestazione fa parte della Festa del Cinema di Roma come una sezione indipendente, dedicata ai debutti, ai talenti emergenti e ai giovani cineasti. Questo spirito innovativo si allinea perfettamente con la visione di smart, con un occhio sempre verso il futuro.

Per tutta la durata della manifestazione, smart avrà l’onore di accompagnare sul red carpet i protagonisti di Alice nella città e percorrere insieme un breve tratto di strada verso il cinema di domani.

Micaela Seganti, Responsabile marketing smart Italia: “se smart fosse un film, saremmo al sequel. Il brand sta vivendo un nuovo capitolo della sua storia, continuando a proporre un concept rivoluzionario all’avanguardia, come ha fatto fin dagli esordi. Alice nella città rappresenta il terreno fertile per i sogni di molti giovani talenti, e la nostra decisione di affiancare la smart a questo meraviglioso progetto nasce proprio da questa affinità. Attraverso la voce dei giovani, Alice nella città riesce a comunicare con tutte le generazioni, proprio come fa smart.