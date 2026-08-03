Subaru Italia è nuovo sponsor ufficiale di Benetton Rugby fino al 2029

Subaru Italia, nuova sponsorizzazione ufficiale di Benetton Rugby fino al 2029, rafforzando il legame tra motori e sport e condividendo valori comuni.

Il marchio giapponese affianca il club biancoverde, una delle realtà più rappresentative del rugby italiano ed europeo. L'intesa, valida fino al termine della stagione 2028/2029, prevede una flotta di vetture per squadra e staff e il logo Subaru su maglie e pantaloncini della prima squadra. La partnership sarà sviluppata sul territorio con Carraro Concessionaria

Affidabilità, spirito di squadra e capacità di affrontare ogni sfida: sono i valori che uniscono due mondi apparentemente lontani e che oggi si stringono la mano su un campo da rugby. Subaru Italia ha annunciato una nuova partnership con il Benetton Rugby, una delle realtà più rappresentative del rugby italiano ed europeo. L'accordo, valido fino al termine della stagione sportiva 2028/2029, vede il marchio giapponese diventare Official Sponsor del club biancoverde.

La collaborazione nasce dalla volontà di Subaru Italia di affiancare una realtà sportiva che interpreta valori profondamente coerenti con quelli del marchio: affidabilità, determinazione, spirito di squadra e capacità di affrontare ogni sfida con passione e impegno. Valori che trovano una forte sintonia con la filosofia Subaru "Safe. Fun. Tough.", espressione dell'identità del brand e del suo approccio alla mobilità: progettare vetture sicure, affidabili e capaci di accompagnare le persone in ogni percorso, anche nelle condizioni più impegnative.

Sul piano operativo, in qualità di Official Sponsor del Benetton Rugby, Subaru Italia metterà a disposizione del club una flotta di vetture destinata agli spostamenti della squadra e dello staff, compresi i modelli elettrificati della gamma, a conferma dell'impegno del marchio verso una mobilità sempre più sostenibile. La partnership sarà sviluppata sul territorio in collaborazione con Carraro Concessionaria, parte della rete ufficiale Subaru per il Nord-Est, che supporterà le attività previste dall'accordo. Nell'ambito della collaborazione, il logo Subaru sarà inoltre presente sulle maglie e sui pantaloncini della prima squadra per le prossime stagioni, accompagnando il club nelle competizioni nazionali e internazionali.

"Siamo molto soddisfatti di avviare questa collaborazione con Benetton Rugby, una società che negli anni ha saputo costruire un percorso sportivo solido e riconosciuto anche a livello internazionale", ha dichiarato il Presidente e CEO di Subaru Italia, Nicola Torregiani. "Il rugby rappresenta perfettamente alcuni valori nei quali Subaru si identifica: il contributo del singolo all'interno di una squadra, la capacità di affrontare insieme le difficoltà e la determinazione nel raggiungere gli obiettivi. Grazie anche al supporto di Carraro Concessionaria, nostro partner sul territorio, questa partnership ci permetterà di essere ancora più vicini alle persone e alle comunità locali."

Soddisfazione condivisa anche dalla dirigenza trevigiana. "Siamo particolarmente orgogliosi di dare il benvenuto a Subaru nella famiglia del Benetton Rugby e di avviare questo percorso insieme a Carraro Concessionaria, partner di grande valore e profondamente radicato nel nostro territorio", ha dichiarato il Presidente del Benetton Rugby, Antonio Pavanello. "Questa partnership nasce dalla condivisione di valori come innovazione e spirito di squadra, elementi che da sempre contraddistinguono anche il Benetton Rugby. La scelta di Subaru di affiancare il nostro Club fino al 2029 conferma la fiducia nel percorso che stiamo portando avanti e rappresenta un'opportunità per crescere insieme, affrontando con ambizione le sfide delle prossime stagioni."

L'accordo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di Subaru Italia volto a creare relazioni con realtà che condividono un approccio autentico, basato sulla passione, sul lavoro di squadra e sulla ricerca continua del miglioramento. Una strategia che ora trova nel rugby, sport dove il singolo vale quanto il collettivo, il suo terreno di gioco ideale.