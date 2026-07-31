Successo straordinario per la nuova Jeep Compass ai 105 XMasters 2026 di Senigallia

Oltre 70.000 visitatori hanno animato per nove giorni la spiaggia di Senigallia dando vita a uno dei festival estivi più seguiti d'Italia, i 105 XMasters 2026. Sport, musica e attività outdoor hanno fatto da sfondo a uno degli appuntamenti di riferimento dell'estate italiana, che si riconferma piattaforma ideale per aziende e marchi legati al mondo dell'avventura e dell'innovazione.



Grande protagonista dell'edizione è stata la Nuova Jeep Compass. Il rinnovato modello C-SUV ha attirato l'attenzione del pubblico grazie a oltre 200 test drive, offrendo la possibilità di provare su strada le sue nuove tecnologie e motorizzazioni elettrificate senza rinunciare allo spirito di avventura tipico dello storico brand.



Si è conclusa la quindicesima edizione di 105XMasters, il più importante festival italiano dedicato a sport, musica e intrattenimento outdoor. Per nove giorni, la spiaggia di Senigallia si è trasformata in un grande villaggio a cielo aperto, accogliendo oltre 70.000 visitatori tra appassionati, atleti e famiglie e confermandosi uno degli appuntamenti di riferimento dell'estate italiana. Anche quest'anno il festival ha proposto un ricco programma di attività e spettacoli, offrendo al pubblico l'opportunità di provare oltre 30 discipline sportive tra competizioni, esibizioni e momenti di aggregazione scanditi dal ritmo di Radio 105. E tra le prove più gettonate, i test drive a bordo di Nuova Jeep Compass.



Jeep ha rafforzato il proprio legame con il mondo outdoor partecipando come partner ufficiale. All'interno del villaggio, la casa automobilistica ha presentato uno stand dedicato alla Nuova Compass, rappresentazione tecnologica dell'evoluzione del marchio nel segmento dei C-SUV. Il pubblico ha potuto scoprire da vicino comfort, tecnologie evolute e tutte le specifiche di un modello che segue la tradizione Jeep ma guarda decisamente al futuro.



La Nuova Compass è progettata a Torino, sviluppata al Proving Ground di Balocco e prodotta a Melfi sulla piattaforma STLA Medium. Il modello vanta maggiori spazio, comfort e versatilità, mantenendo intatta la capacità off-road e l'efficienza che hanno reso Jeep celebre. La gamma include propulsori e-Hybrid da 145 CV, e-Hybrid plug-in da 225 CV e tre versioni 100% elettriche (due a trazione anteriore da 213 e 231 CV, fino a 650 km di autonomia) e la nuova 4xe da 375 CV con trazione integrale permanente, specifiche per l'off-road e prestazioni ai vertici della categoria.



Tra i punti di forza del nuovo modello ci sono una notevole aerodinamica (con un coefficiente di resistenza di soli 0,29), efficienza nei consumi e capacità di adattarsi a ogni esigenza, dalla città alle avventure fuori strada. Il sistema Selec-Terrain®, protezioni a 360 gradi e una completa dotazione di sensori assicurano sicurezza e comfort ovunque.



Con oltre 200 mm di altezza da terra e un'equipaggiamento tecnologico di alto livello, la Nuova Compass conferma la promessa Jeep: libertà di esplorare senza limiti. Il grande successo della manifestazione e l'entusiasmo registrato durante i test drive testimoniano quanto il pubblico premi le proposte innovative e sostenibili nel mondo dell'auto.