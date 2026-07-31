CA7RIEL e Paco Amoroso: la performance di Ha Ha conquista COLORSxSTUDIO e Milano

CA7RIEL e Paco Amoroso presentano la performance di Ha Ha per COLORSxSTUDIO. Appuntamento unico in Italia il 7 settembre 2026 al Forum di Milano.

CA7RIEL e Paco Amoroso, il duo argentino più sorprendente della scena internazionale, pubblicano la performance esclusiva di Ha Ha su COLORSxSTUDIO, arricchendo il successo del nuovo album Free Spirits.

L'esibizione, caratterizzata da un'entrata scenica dove i due artisti emergono da sacchi di sopravvivenza, rappresenta simbolicamente le sfide di una carriera vissuta ad alta intensità, tra fama, ostacoli e la ricerca di nuovi linguaggi musicali. In Ha Ha trova spazio anche un prezioso omaggio alle radici argentine grazie al campionamento di La Felicidad, celebre brano anni '60 di Palito Ortega, uno degli artisti più amati dall'Argentina.

Il video arriva mentre il Free Spirits World Tour sta portando l'energia contagiosa di CA7RIEL & Paco Amoroso tra America Latina, Stati Uniti, Regno Unito ed Europa. In Italia il duo sarà dal vivo il 7 settembre 2026 al Forum di Assago, unica data nazionale per incontrare i fan e presentare dal vivo i pezzi più iconici della loro nuova era musicale.

Free Spirits, pubblicato da Sony Music Latin, testimonia una crescita stilistica dove trap, rock, pop e sperimentazione si intrecciano in brani diretti, raffinati e sempre ricchi di ironia, confermando la capacità del duo di reinventare i generi senza perdere in autenticità.

CA7RIEL & Paco Amoroso, amici d'infanzia, hanno saputo definire una nuova identità sonora fin dagli esordi: dopo le prime collaborazioni e il debutto col progressive rock degli Astor, il loro sodalizio artistico prende il volo nel 2019, raggiungendo il grande pubblico con i singoli OUKE e JALA JALA. Dal 2024 hanno raccolto riconoscimenti internazionali grazie al primo album BAÑO MARÍA e all'EP PAPOTA, accompagnato da un cortometraggio e un tour mondiale che li ha visti protagonisti in oltre sessanta date tra Coachella, Lollapalooza, Glastonbury, Roskilde e Fuji Rock, culminando anche nel debutto televisivo negli USA.

Il 2025 si è rivelato un anno da record con la vittoria del GRAMMY e ben cinque riconoscimenti ai Latin GRAMMY Awards, incluso miglior album e video musicali. Il duo è stato inoltre celebrato da riviste come Rolling Stone, Billboard e Variety, conquistando anche la scena moda grazie a collaborazioni con Bershka e brand iconici come Yves Saint Laurent e Jean Paul Gaultier.

Con Free Spirits e il tour in corso, CA7RIEL & Paco Amoroso si confermano forza propulsiva e inesauribile di innovazione, creatività e stupore, pronti a emozionare il pubblico italiano in una serata irripetibile al Forum di Milano.