Cristiano De André aggiunge nuove date al tour Best Of Estate 2026: omaggio al padre Fabrizio

Cristiano De André annuncia due nuove date per il tour De André canta De André Best Of Estate 2026, rispondendo all'entusiasmo del pubblico che da anni segue con passione il progetto dedicato all'indimenticato Fabrizio De André.

Il cantautore, vero e proprio erede del lascito musicale del padre, si prepara così a calcare due nuovi palchi: il 21 agosto al Festival dell'Effimero di Celico (Cosenza) e il 3 settembre alla Festa di Reggio Emilia. Il concerto di Celico sarà a ingresso gratuito, offrendo a tutti la possibilità di vivere dal vivo un viaggio tra le canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana.

Il tour 2026 attraverserà l'Italia portando in scena il meglio del repertorio affrontato negli ultimi anni, con brani che appartengono ormai alla memoria collettiva e continuano a risuonare attuali. Cristiano De André salirà sul palco insieme agli inseparabili Osvaldo di Dio (chitarre), Davide Pezzin (basso), Luciano Luisi (tastiere e arrangiamenti) e Ivano Zanotti (batteria). Oltre a cantare, Cristiano dimostra la sua poliedricità da strumentista suonando chitarra acustica e classica, bouzouki, pianoforte e violino.

Tra le tappe già in calendario ci sono alcune delle location più suggestive del panorama live italiano: dal Teatro Augusteo di Napoli al Teatro Team di Bari, dal Barton Park di Perugia all'Anfiteatro Romano di Susa, da Villa Guidini di Zero Branco alla Musica Arena di Cagliari. Il viaggio proseguirà anche nell'estate 2026 toccando località come Lecco, Ricaldone, Cabras, Borgia, Francavilla Al Mare, Arenzano, Asiago, Marina di Pietrasanta, Gaeta, Tagliacozzo, fino alle due nuove date appena annunciate.

Con "DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ BEST OF ESTATE 2026" Cristiano De André, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio.

Il successo del progetto è confermato non solo dai quattro album di Cristiano dedicati alla reinterpretazione del repertorio paterno, ma anche dai numerosi tour sold out che hanno coinvolto migliaia di spettatori in ogni parte d'Italia. I biglietti per tutte le altre date sono già disponibili tramite i principali circuiti di prevendita.