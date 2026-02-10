Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Suzuki e Federazione Italiana Canottaggio, una partnership che unisce tecnologia e sport

Published

In occasione della 43ª edizione della storica regata internazionale D’Inverno sul Po, Suzuki e la Federazione Italiana Canottaggio (FIC) hanno consolidato la loro collaborazione con la consegna di due Suzuki S-Cross Hybrid. L’evento, organizzato dalla Società Canottieri Esperia a Torino, si è svolto il 7 e l’8 febbraio, confermando il proprio ruolo di riferimento nel panorama remiero nazionale e internazionale.

La partnership tra la casa giapponese e la Federazione non è solo simbolica: rappresenta un impegno concreto per promuovere sostenibilità, innovazione e supporto operativo alle attività sportive. Le due S-Cross Hybrid, grazie alla tecnologia ibrida e alla trazione integrale AllGrip select, offriranno alla FIC soluzioni di mobilità efficienti e affidabili per gli spostamenti su tutto il territorio nazionale. I veicoli sono inoltre dotati dei principali sistemi di assistenza alla guida (ADAS), fondamentali per garantire sicurezza e versatilità in ogni contesto operativo.

Ma la collaborazione va oltre la terraferma. Suzuki sostiene la Federazione anche nelle sue attività in acqua, fornendo i propri motori fuoribordo per allenamenti, assistenza alle regate e servizi di sicurezza durante le competizioni. Si tratta di una sinergia solida e continuativa che rafforza il legame tra performance tecnica e passione sportiva.

Durante la cerimonia di consegna erano presenti Paolo Ilariuzzi, Direttore Divisione Moto e Fuoribordo di Suzuki Italia, e Fabrizio Quaglino, Vicepresidente e Presidente pro tempore della Federazione Italiana Canottaggio, insieme a dirigenti, atleti e rappresentanti istituzionali.

Ilariuzzi ha sottolineato il valore della collaborazione dichiarando: “La collaborazione con la Federazione Italiana Canottaggio rappresenta per Suzuki un impegno concreto a sostegno dello sport italiano. Attraverso soluzioni di mobilità efficienti e affidabili, sia su strada sia in acqua, contribuiamo allo svolgimento delle attività federali, condividendo valori quali rispetto, sostenibilità e attenzione alle nuove generazioni.”

Ha fatto eco Quaglino, che ha commentato: “Il rapporto con Suzuki è per la Federazione un supporto di grande valore operativo e strategico. La disponibilità delle vetture e il contributo tecnico garantito dai motori fuoribordo rappresentano strumenti fondamentali per assicurare efficienza, sicurezza e continuità alle nostre attività sportive e istituzionali.”

L’edizione 2026 della D’Inverno sul Po ha confermato il proprio peso nel calendario sportivo, non solo per la partecipazione di atleti da tutto il mondo ma anche per l’attenzione rivolta all’inclusione e ai giovani. Tra le iniziative collaterali spiccano il Trofeo Fondazione Mario ed Ofelia Martoglio, dedicato agli Special Olympics, e il raduno per le categorie Under 17, Under 19 e Under 23.

Tra gli atleti in evidenza figurano Giacomo Matteucci (SC Armida) e Tito Christoforakis (Cus Torino), campioni mondiali Under 23 nel doppio Pesi Leggeri; Paolo Falossi (RSC Cerea), vicecampione europeo nel quattro senza Under 23; e Marta Ravizza (SC Caprera), campionessa europea nell’otto Under 19.

Attraverso questa partnership, Suzuki e la Federazione Italiana Canottaggio confermano una visione comune orientata alla valorizzazione dello sport e all’innovazione tecnologica, ponendo le basi per una mobilità sostenibile e un costante sostegno al canottaggio italiano, in linea con i valori di responsabilità e rispetto che entrambe le realtà rappresentano.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Spettacolo

Giovanni Toscano torna con il nuovo singolo “Dritti all’inferno”

Motori

Zero LS1 debutta in Italia: il primo scooter elettrico Zero Motorcycles rivoluziona la mobilità urbana

Motori

BMW inaugura una nuova era della mobilità elettrica con la BMW iX3 Driving Experience

Motori

Volkswagen raggiunge il traguardo di 5 milioni di motori elettrici prodotti: l’APP550 segna un nuovo standard

Spettacolo

Jeff Buckley: torna “Live at Sin-É” in una versione deluxe da collezione

Giochi

HELLDIVERS 2: Oppressione Meccanica porta la guerra nel cuore di Cyberstan

Motori

ACI porta il turismo motoristico alla BIT 2026: passione, storia e cultura su quattro ruote

Giochi

Nintendo Switch 2 inaugura l’anno dei “cozy game” con Animal Crossing e Pokémon Pokopia

Motori

Suzuki amplia la gamma 2026: comfort, tecnologia e sportività con GSX-S1000GX Plus e Top, Burgman 400 Comfort e  GSX-R125

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Motori

Nuova Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+: sei cilindri di pura emozione

Tecnologia

San Valentino 2026: OPPO celebra l’amore con tecnologia e promozioni esclusive

Tecnologia

Samsung rafforza la protezione dei dispositivi Galaxy con il nuovo Samsung Care+

Tecnologia

Connessione e romanticismo: FRITZ! trasforma San Valentino in una serata senza interruzioni

Società

L’SMS conquista la Gen Z: quasi il 90% dei giovani italiani li legge entro tre minuti dalla ricezione

Tecnologia

JBL Junior Free: l’ascolto sicuro e divertente pensato per i più piccoli

Spettacolo

JACOPO SOL: annuncia oggi “LEI”, il suo nuovo singolo fuori ovunque venerdì 13 febbraio

Spettacolo

The Black Keys tornano in Italia: unica data a Milano con il tour “Peaches ‘N Kream”

Motori

Renault lancia Twingo E-Tech Electric Evolution: la city car 100% elettrica più accessibile di sempre

Motori

Yamaha Motor nomina Fulvio Ferrari nuovo Land Mobility Division Manager
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Zero LS1 debutta in Italia: il primo scooter elettrico Zero Motorcycles rivoluziona la mobilità urbana

Zero Motorcycles amplia la propria visione della mobilità elettrica e lo fa con un debutto storico: arriva ufficialmente sul mercato italiano ed europeo Zero...

2 ore ago

Motori

BMW inaugura una nuova era della mobilità elettrica con la BMW iX3 Driving Experience

BMW Italia ha aperto le porte della House of BMW di via Manzoni a Milano per un evento internazionale esclusivo dedicato alla presentazione della...

2 ore ago

Motori

Volkswagen raggiunge il traguardo di 5 milioni di motori elettrici prodotti: l’APP550 segna un nuovo standard

Con la produzione di cinque milioni di motori elettrici in tutto il mondo, il Gruppo Volkswagen segna un traguardo storico nella transizione verso la...

3 ore ago

Motori

ACI porta il turismo motoristico alla BIT 2026: passione, storia e cultura su quattro ruote

L’Automobile Club d’Italia e ACI Storico saranno tra i protagonisti dell’edizione 2026 della Borsa Internazionale del Turismo, l’appuntamento milanese dedicato alle eccellenze del settore...

4 ore ago