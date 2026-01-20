Suzuki porta le sue novità al Motor Bike Expo 2026 di Verona

Connect with us

Suzuki si prepara a essere protagonista al Motor Bike Expo 2026, in programma a VeronaFiere dal 23 al 25 gennaio. La casa di Hamamatsu conferma così la propria presenza all’evento internazionale dedicato al mondo delle due ruote, con uno stand ricco di novità e modelli che rappresentano al meglio la propria filosofia costruttiva e la propria storia sportiva.

Cuore dello spazio espositivo, situato nel Padiglione 11, Stand 7P, sarà la SV-7GX, novità assoluta della gamma. Questa moto nasce sulla piattaforma V-Twin della SV650 e si ispira allo stile della GSX-S1000GX, unendo così sportività e comfort in una combinazione equilibrata. Dotata di sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, la SV-7GX si propone come una compagna ideale per ogni tipo di motociclista, dal principiante all’esperto.

Accanto a lei, spicca la nuova GSX-R1000R, la supersportiva che celebra i quarant’anni della stirpe GSX-R. Per sottolineare questo importante traguardo, Suzuki presenta tre livree celebrative, ispirate a momenti iconici della sua storia sportiva: la blu, che richiama la GSX-R750 del 1986; la gialla, ispirata al Team Alstare Suzuki del 2005; e la rossa, dedicata al campione Kevin Schwantz, vincitore del Mondiale nel 1993 con la RGV500.

Non mancherà nemmeno la Hayabusa Special Edition, in una versione esclusiva con carene e cerchi blu con dettagli bianchi, emblema Suzuki 3D e stemma resinato sul serbatoio. Oltre ai nuovi elementi estetici, la Hayabusa introduce anche aggiornamenti elettronici, tra cui lo Smart Cruise Control e l’affinamento dei sistemi di controllo, confermandosi una delle moto più complete nel panorama sport-touring moderno.

L’area racing ospiterà la GSX-8R CUP, protagonista dell’omonimo trofeo monomarca. Dopo il successo ottenuto nelle edizioni precedenti, il campionato 2026 vedrà in pista quaranta piloti per cinque appuntamenti sui principali circuiti italiani a partire dal 26 aprile.

Ma il Motor Bike Expo sarà anche l’occasione per ammirare l’intera gamma Suzuki, dalle Adventure Tourer V-Strom 1050DE, 1050SE, 800SE e 800DE, alla crossover GSX-S1000GX, fino alle nuove GSX-8R, GSX-8S e alle versioni Neo Retrò GSX-8T e GSX-8TT. Non mancheranno i modelli più votati all’off-road, come le DR-Z4S e DR-Z4SM, e il nuovo scooter elettrico e-Address, simbolo dell’evoluzione di Suzuki verso la mobilità urbana sostenibile.

Una menzione particolare va alla DR-Z4S in livrea Schwantz, replica della moto utilizzata dal leggendario pilota durante la Champions Charity Race tenutasi a EICMA 2025, omaggio a un’icona che continua a ispirare gli appassionati.

Oltre alle moto, nello stand Suzuki sarà possibile acquistare la Capsule Collection, la linea di abbigliamento che interpreta in chiave contemporanea l’heritage del marchio. I capi, disponibili anche online, rappresentano una nuova espressione dello stile Suzuki, fondendo tradizione e modernità.

Con un mix di novità tecniche, storia e passione sportiva, la partecipazione di Suzuki al Motor Bike Expo 2026 si preannuncia come uno degli eventi più attesi per gli amanti delle due ruote, confermando il ruolo del marchio come punto di riferimento nel panorama motociclistico internazionale.

