SUZUKI V-STROM Off Road Academy: la sfida è aperta con le V-STROM 1050DE e V-STROM 800DE

La Suzuki V-STROM Off Road Academy ritorna con l’ottava edizione, offrendo agli appassionati di motori un’opportunità imperdibile per affinare o apprendere le tecniche di guida off-road. L’accademia ufficiale Suzuki, dedicata a chi vuole mettersi alla prova su terreni sconnessi, ha aperto le iscrizioni per il 2025. Quest’anno, i corsi si svolgeranno presso il suggestivo Castello di Luzzano, situato in provincia di Pavia, una località strategica a pochi chilometri da importanti città come Milano, Genova, Torino, Verona e Bologna.

I corsi, che avranno luogo durante sei appuntamenti da giugno a settembre, sono progettati per avvicinare i motociclisti alle emozioni della guida avventurosa, in totale sicurezza. Sotto la guida esperta di istruttori qualificati, gli appassionati avranno a disposizione i modelli Adventure Tourer V-STROM 800DE e V-STROM 1050DE. Entrambi i modelli sono equipaggiati con pneumatici Dunlop Trailmax Raid, ideali per il fuoristrada non specialistico e capaci di esaltare la versatilità delle moto.

I partecipanti dovranno confrontarsi con un programma intenso della durata di un giorno, suddiviso in una sessione teorica al mattino e una pratica nel pomeriggio. La parte teorica includerà un briefing sulle moto e le tecniche di guida, con particolare attenzione alle posizioni di sicurezza in sella. La sessione pratica offrirà un campo prove dedicato a incrementare la consapevolezza di guida su terreni impegnativi, variando gli esercizi secondo il livello di difficoltà e l’esperienza dei partecipanti.

Il Coach Andrea Beconi, ex pilota professionista di enduro e Campione Europeo, coordinerà il team di istruttori, garantendo un’approccio didattico personalizzato e sicuro. Le attività pomeridiane prevedono un percorso off-road dove i partecipanti metteranno in pratica quanto appreso, sempre sotto la supervisione degli istruttori Suzuki.

Il programma include anche alcuni extra per i partecipanti, tra cui il pranzo e un kit di benvenuto. Il corso, dal costo di 380 euro IVA inclusa, fa affidamento su un numero limitato di posti, otto per sessione, per garantire un’assistenza dedicata e personalizzata.

Le moto protagoniste della V-STROM Off Road Academy si distinguono ognuna per caratteristiche uniche. La V-STROM 800DE offre uno spirito d’avventura con un motore bicilindrico parallelo da 776 cc e una potenza di 83,4 cavalli, mentre la V-STROM 1050DE si presenta con un motore bicilindrico a V di 90° e una potenza di oltre 107 CV, progettata per chi cerca prestazioni senza compromessi.