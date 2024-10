T.ur presenta i nuovi capi laminati per la stagione invernale

Con l’obiettivo di portare sul mercato capi innovativi e funzionali, T.ur lancia una collezione di giacche e pantaloni progettati per garantire il massimo comfort anche durante i mesi più freddi e piovosi dell’anno. La linea, pensata per i motociclisti più esigenti, comprende le giacche Supercell Hydroscud, Overcast Hydroscud Man e Lady, e i pantaloni Fullstorm Hydroscud Man e Lady. I nuovi capi laminati verranno presentati ufficialmente all’EICMA 2024, nell’area espositiva dedicata al marchio.

Supercell Hydroscud: la massima protezione dalla pioggia

Il top della protezione contro le intemperie è rappresentato dalla giacca Supercell Hydroscud, che offre un eccezionale equilibrio tra traspirabilità e impermeabilità (10K/10K). La giacca è dotata di oltre 20 metri di cuciture termonastrate e di ampie tasche impermeabili ispirate al mondo rally raid, posizionate frontalmente e posteriormente per coprire quasi l’intera circonferenza del fondo giacca. Questa giacca permette ai motociclisti di godere della libertà di viaggio anche sotto la pioggia intensa, senza dover interrompere il proprio tragitto.

L’imbottitura termica è staccabile e utilizzabile come capo a sé stante, mentre la zip decentrata sul collo evita inutili ingombri. Per un’ulteriore comodità, la giacca dispone di prese d’aria W.A.S. anteriori, il sistema di chiusura frontale A.S.C con banda traforata e prese d’aria impermeabili su maniche e schiena, posizionate strategicamente per una ventilazione ottimale durante i viaggi a medio e lungo raggio. La Supercell Hydroscud sarà disponibile da dicembre 2024 nelle taglie S – 3XL al prezzo di 449,99€.

Overcast Hydroscud: protezione e praticità in un taglio più stradale

La giacca Overcast Hydroscud, disponibile anche in versione Lady, riprende molte delle caratteristiche della Supercell Hydroscud® ma in un design più essenziale e adatto all’uso urbano. Mantiene le prese d’aria W.A.S. e le tasche esterne impermeabili, offrendo una soluzione ideale per chi usa la moto tutto l’anno, sia per tragitti quotidiani che per viaggi a media e lunga distanza, anche in coppia.

Questa giacca sarà disponibile nelle taglie uomo (S – 3XL) e Lady (XS – 2XL) al prezzo di 299,99€.

Fullstorm Pants Hydroscud: i pantaloni per il motoviaggiatore audace

I pantaloni Fullstorm Pants Hydroscud completano l’outfit del motociclista coraggioso. Impermeabili e traspiranti (10K/10K) come le giacche della collezione, dispongono di un’imbottitura staccabile e di protezioni Easyflex, comprese sui fianchi. La ventilazione è garantita da due prese d’aria regolabili con zip impermeabile, e una zip in vita consente la connessione con le giacche della collezione T.ur o con le bretelle (non incluse). Disponibili nelle taglie uomo (S – 3XL) e Lady (XS – 2XL), i Fullstorm Pants Hydroscud saranno in vendita al prezzo di 229,99€.

Questa nuova collezione rappresenta una vera rivoluzione per il motoviaggiatore, permettendo di godere della moto in tutte le stagioni senza compromessi di comfort o stile.