THEMOIRè: presenta l’innovativo materiale Wastea Fabric

THEMOIRè, il marchio di borse vegane 100% Made in Italy, presenta per la Fall-Winter 2024 la sua nuova Collezione Wings of Change introducendo un innovativo materiale, il Wastea Fabric, sottolineando il costante impegno per la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale.

La borsa Wastea è il risultato di un processo innovativo che utilizza scarti di tè di sansa, che vengono raccolti, riciclati e quindi lavorati per essere trasformati in un tessuto 100% vegano e cruelty-free. Questo approccio non solo riduce gli sprechi, ma dimostra anche come la moda possa evolversi verso pratiche più sostenibili e responsabili.

I modelli realizzati con il nuovo materiale Wastea sono l’iconica Tia, da indossare a mano o tracolla, e le borse Tike ed Ebe, le shoulder bags più capienti introdotte nella scorsa collezione spring-summer.

Nato dalla creatività di Salar Bicheranloo e Francesca Monaco, Co-Founder e Direttori Creativi, THEMOIRè si è affermato come un simbolo nella moda responsabile, ricevendo numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso Vegan Fashion Award PETA e la nomination ai Sustainable Fashion Awards 2022.

Il lancio di Wastea rappresenta un passo significativo nel viaggio di THEMOIRè proiettato sempre più verso una moda più etica e sostenibile, offrendo ai consumatori l’opportunità di scegliere prodotti non solo belli, ma anche consapevoli.