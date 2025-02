U.S. Polo Assn. celebra 135 anni di storia e passione per il polo

U.S. Polo Assn., il marchio ufficiale della United States Polo Association (USPA), celebra un traguardo straordinario: il suo 135° anniversario. Un momento storico che rappresenta oltre un secolo di leadership nel mondo del polo e che verrà festeggiato con una serie di eventi globali e una campagna mondiale pensata per appassionati di sport e consumatori di tutto il mondo.

Per onorare questo importante anniversario, U.S. Polo Assn. darà vita a una campagna su scala mondiale con attivazioni nei mercati chiave come Nord America, Europa, Asia, Medio Oriente e America Latina. L’obiettivo è celebrare il legame profondo tra il marchio e lo sport del polo, sottolineando il ruolo di questa disciplina nella cultura e nello stile di vita di chi la ama.

Al centro delle celebrazioni c’è il tema “Born to Play”, un motto che incarna l’adrenalina e l’atletismo del polo, dentro e fuori dal campo. Questa campagna invita i tifosi e i consumatori a immergersi in una tradizione storica che continua a ispirare. Il polo non è solo uno sport, ma un’esperienza che esprime passione, competizione e una cultura senza tempo. Dai giocatori ai cavalli, dalla competizione all’eleganza, il polo è un mondo che affascina e coinvolge a ogni livello.

Per commemorare i suoi 135 anni di eccellenza, U.S. Polo Assn. ha lanciato una Collezione in Edizione Limitata. Questa esclusiva linea celebra l’eredità del polo attraverso una selezione di capi e accessori caratterizzati dai colori iconici del marchio: rosso, bianco e blu. A questi si aggiungono dettagli unici, come grafiche celebrative, accenti dorati e argentati, oltre a rifiniture di design di alta qualità.

La collezione comprende abbigliamento, borse e scarpe, offrendo ai clienti un’esperienza completa per il 135° anniversario. Ogni pezzo è dotato di un hangtag in edizione limitata, pensato per rendere omaggio a questo importante traguardo e sottolineare la portata globale della celebrazione.

Con questa collezione esclusiva, U.S. Polo Assn. rinnova il suo impegno nel valorizzare la storia e la tradizione dello sport del polo, condividendo con il mondo la passione per uno stile di vita elegante, dinamico e autentico.

Un anniversario che non è solo un traguardo, ma un nuovo punto di partenza per un brand che continua a evolversi senza mai dimenticare le proprie radici. Born to Play, sempre.