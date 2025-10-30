Connect with us

Valle Aurina apre la stagione invernale tra sostenibilità e innovazione

Dal 5 dicembre, la pittoresca area vacanze della Valle Aurina in Alto Adige darà il benvenuto alla stagione invernale 2025/2026. Questa meravigliosa valle è pronta ad accogliere gli appassionati di neve e natura, grazie a un mix avvincente di sport, relax e turismo consapevole.

Uno degli eventi principali di quest’anno è l’inaugurazione della nuova seggiovia Bernhard Glück, creata dal rinomato costruttore Leitner. Quest’impianto, oltre a migliorare il comfort e la rapidità di risalita, punta alla sostenibilità. Dotato di sedili ergonomici riscaldati, cupole protettive e tappeti d’imbarco adatti ai bambini, può trasportare fino a 2.400 persone l’ora. Inoltre, l’energia utilizzata proviene interamente da fonti rinnovabili, grazie al sistema fotovoltaico integrato.

La Skiworld Ahrntal offre un paradiso sciistico con 86 chilometri di piste e 21 impianti di risalita, ad altitudini tra 950 e 2.510 metri. L’elevata quota garantisce condizioni ottimali per sciare tutta la stagione, assicurando un perfetto equilibrio tra neve naturale e artificiale. Il comprensorio comprende aree varie come lo snowpark Klaussee, la Klausiland per bambini e la Fun Area Funtaklaus per snowboarder e freerider.

Valle Aurina non è solo sport, ma un vero e proprio laboratorio di sostenibilità alpina. Da tempo, il territorio ha ottenuto il Marchio di Sostenibilità Alto Adige – Livello 3 e la certificazione internazionale GSTC, riflettendo il suo impegno nel conciliare tutela ambientale e benessere delle comunità locali.

“Il nostro obiettivo non è soltanto mantenere gli standard raggiunti, ma continuare a crescere e migliorare,” afferma Astrid Früh, responsabile per lo sviluppo sostenibile del Consorzio Futuro Valle Aurina. “Ogni misura viene monitorata, valutata e aggiornata regolarmente per garantire un miglioramento continuo. Anche eventi, offerte e prodotti vengono costantemente rivisti per essere sempre più sostenibili e coerenti con un turismo responsabile,” conclude Früh.

Questa stagione invernale promette esperienze uniche, invitando gli appassionati a vivere la montagna non solo attraverso lo sport ma anche attraverso la contemplazione e il rispetto della sua bellezza naturale. Valle Aurina dimostra così di essere una delle destinazioni più virtuose d’Italia in termini di turismo sostenibile.

