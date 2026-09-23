Yamaha celebra le donne in pista: concluso il progetto GIRL FULL POWER

Con una giornata all'insegna della velocità e della passione su pista, Yamaha ha concluso il percorso "4 Elements of Nature" del progetto GIRL FULL POWER, dedicato a valorizzare la presenza femminile nel mondo delle due ruote.

Dodici partecipanti, affiancate dalla Brand Ambassador Giulia Calcaterra e supportate da istruttori esperti, hanno vissuto un'esperienza immersiva presso il Circuito Tazio Nuvolari di Cervesina. La giornata, incentrata sul tema del fuoco, ha permesso alle ragazze di sperimentare sia la guida sportiva sia l'approfondimento tecnico, con sessioni pensate per mettere in risalto competenza, sicurezza ed entusiasmo.

Il progetto, promosso da Yamaha, ha attraversato simbolicamente i quattro elementi della natura: aria, terra, acqua e fuoco. Un viaggio iniziato mesi fa che ha raccontato nuove modalità di vivere l'universo Yamaha, tra innovazione, spirito di squadra e tanta energia. Il percorso ha valorizzato non solo le abilità di guida, ma anche la crescita personale delle partecipanti, offrendo occasioni di incontro e confronto con professionisti del settore.

"4 Elements of Nature conclude un viaggio che è andato oltre il semplice divertimento in pista: è stata un'opportunità di formazione e di scoperta delle proprie capacità, in un gruppo coeso e motivato", hanno commentato le partecipanti al termine dell'esperienza.

La chiusura dell'iniziativa segna un punto di riferimento per Yamaha nella promozione dell'empowerment femminile attraverso lo sport e la passione per le moto. Il successo di GIRL FULL POWER testimonia l'impegno del brand nell'avvicinare sempre più donne al motociclismo, reinterpretando i valori dell'inclusione e dell'autenticità. L'energia del fuoco, protagonista dell'ultimo appuntamento, ha rappresentato la determinazione e il coraggio delle ragazze che hanno accolto la sfida con entusiasmo.

Yamaha prosegue così nella sua missione di ridefinire i confini dell'esperienza motociclistica, puntando su iniziative concrete di empowerment e crescita personale.