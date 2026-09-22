Alpine porta l'esclusività al centro del Salone Internazionale dell'Auto di Parigi

Alpine porta al Salone Internazionale dell’Auto di Parigi 2026 una gamma sempre più orientata all’esclusività, con nuove possibilità di personalizzazione per A290 e A390 e un’anticipazione importante sul futuro della A110. L’appuntamento parigino rappresenta così una nuova tappa nel percorso di crescita del marchio francese, che punta a rafforzare il proprio ruolo nel panorama mondiale delle auto sportive di alta gamma.

La protagonista della proposta Alpine è la A290 Collection, nuova interpretazione della compatta sportiva elettrica che amplia le possibilità di personalizzazione attraverso dotazioni e dettagli esclusivi firmati Atelier Alpine.

La nuova versione Collection sarà disponibile sui due livelli di potenza della A290, 180 CV e 220 CV, prendendo come riferimento gli allestimenti GT e GT Performance. L’offerta estetica si distingue per il Bianco Nival con tetto nero, i passaruota in tinta con la carrozzeria e i cerchi Snowflake diamantati da 19 pollici. A completare il look arrivano le pinze dei freni anteriori Grigio Argento e i monogrammi cromati.

Anche l’abitacolo riceve una caratterizzazione specifica, con una nuova combinazione di materiali e colori che abbina tessuto rivestito goffrato, tessuto Blu profondo e Grigio Evee, oltre a un nuovo volante nero riscaldato. Questa configurazione sarà esclusiva delle A290 GT Collection e GT Performance Collection.

Per chi desidera un ulteriore livello di personalizzazione sarà inoltre disponibile la nuova tonalità Bleu Tempête Mat con tetto nero, esclusiva dell’allestimento Collection. Alpine propone anche una serie di optional, tra cui Alpine Telemetrics, Pack Driving e Safety e diversi dettagli dedicati, come la bandiera francese sul montante C, il logo sul volante e i coprimozzo Bleu Alpine.

Al Salone di Parigi sarà protagonista anche Alpine A390, la sport fastback elettrica a cinque posti con cui il marchio amplia il proprio raggio d’azione senza rinunciare ai suoi tradizionali valori di leggerezza e piacere di guida.

L’offerta Atelier Alpine si arricchisce con una A390 GTS in Bleu Tempête Mat con tetto nero, caratterizzata da sedili sportivi in vera pelle Nappa Grigio, monogrammi Alpine nella nuova tonalità Pale e cerchi forgiati Snowflake da 21 pollici con finitura semi-diamantata. Il carattere sportivo viene ulteriormente sottolineato dagli inserti in fibra di carbonio Damier opaca, presenti sulla console, sulla plancia e sul guscio posteriore dei sedili Sabelt.

Accanto alla GTS sarà esposta una A390 GT in Blu Alpine Vision con tetto nero, equipaggiata con nuovi cerchi in lega Comète da 20 pollici dal design alleggerito. Le opzioni Atelier Alpine saranno disponibili sia per la versione GT sia per la GTS.

Sul piano tecnico, A390 interpreta l'ingresso di Alpine nel segmento delle sport fastback elettriche attraverso una configurazione che combina trazione integrale e tre motori elettrici. Il sistema Alpine Active Torque Vectoring (AATV) trasferisce a questo nuovo modello una parte delle caratteristiche dinamiche associate al DNA del marchio.

Il Salone di Parigi sarà inoltre il palcoscenico per un'importante anticipazione sul futuro della Alpine A110. L'iconica sportiva francese resta infatti centrale nell'identità del marchio, ma si prepara a entrare in una nuova fase della propria evoluzione.

Dopo la presentazione del prototipo di sviluppo A110 Future, Alpine ha annunciato che il prossimo 28 settembre saranno diffuse nuove informazioni sull'evoluzione della terza generazione della A110. Il progetto punta a trasferire nell'era elettrica i principi che da sempre caratterizzano il modello: leggerezza, prestazioni e piacere di guida.

La strategia del marchio passa quindi attraverso una gamma sempre più elettrificata. A290 rappresenta già il 70% delle vendite Alpine, mentre quasi l'80% degli acquirenti della compatta elettrica proviene dall'esterno del portafoglio clienti Renault Group. Numeri che, secondo Alpine, evidenziano il ruolo della A290 come modello d'accesso al brand e strumento per conquistare una nuova generazione di clienti.

Con A290 e A390, Alpine amplia così la propria offerta mantenendo al centro design, sportività, tecnologia ed elettrificazione. Il Salone Internazionale dell'Auto di Parigi, in programma dal 12 al 18 ottobre 2026, diventa quindi una vetrina per raccontare il presente e, soprattutto, il prossimo futuro del marchio francese, con la nuova A110 già pronta a rappresentare il capitolo successivo.