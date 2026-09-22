Renault Rafale Hypnotic: la nuova serie limitata esclusiva da 300 CV

Renault Rafale Hypnotic rappresenta la nuova interpretazione esclusiva del SUV coupé di punta della Casa francese. Presentata in vista del Salone dell’Auto di Parigi 2026, questa serie limitata nasce sulla base della Rafale Atelier Alpine Hyper Hybrid E-Tech 4x4 300 CV e porta ancora più in alto il livello di personalizzazione, tecnologia e sportività.

Prodotta in appena 1.500 esemplari numerati per l’Europa, con soli 100 destinati al mercato italiano, la Renault Rafale Hypnotic si distingue per un look particolarmente deciso e per una dotazione completa. Gli ordini in Italia apriranno a inizio ottobre 2026, con un prezzo di 60.700 euro e prime consegne previste entro la fine dell’anno.

La caratterizzazione estetica è uno degli elementi centrali della nuova Rafale Hypnotic. La carrozzeria propone l’inedita tinta Nero Foresta satinato, abbinata a una serie di dettagli in nero lucido che contribuiscono a rendere ancora più aggressiva la presenza su strada.

Il frontale presenta una finitura scura con griglia della calandra nera, mentre i cerchi in lega da 21 pollici adottano una finitura satinata. Completano il look gli spoiler sul tetto e sul bagagliaio in nero lucido e i badge Atelier Alpine neri.

L’esclusività della serie limitata prosegue all’interno, dove Renault ha introdotto materiali e finiture specifiche. La selleria in Alcantara nero titanio e tessuto spalmato testurizzato nero è impreziosita da cuciture blu, bianche e rosse, mentre la “A” di Alpine retroilluminata aggiunge un ulteriore elemento distintivo.

La plancia superiore è rivestita in Alcantara nero titanio e anche i pannelli delle porte riprendono il tema cromatico della vettura. A sottolineare ulteriormente la natura esclusiva della Hypnotic troviamo inoltre la targa numerata dedicata a ciascun esemplare.

La dotazione di serie comprende anche tetto oscurante Solarbay®, head-up display e impianto audio premium Harman Kardon®, elementi che arricchiscono comfort e qualità della vita a bordo.

Sotto la carrozzeria, la Renault Rafale Hypnotic conserva la configurazione più potente della gamma. Il sistema Hyper Hybrid E-Tech 4x4 da 300 CV abbina un motore termico a tre motori elettrici, offrendo anche un’autonomia fino a 105 km in modalità 100% elettrica.

Il carattere dinamico è ulteriormente sostenuto dal telaio sviluppato dagli ingegneri di Alpine Cars, con trazione integrale permanente, quattro ruote sterzanti 4Control Advanced e sospensioni intelligenti con telecamera predittiva. Una combinazione pensata per unire prestazioni, agilità e comfort nell'utilizzo quotidiano.

La nuova Renault Rafale Hypnotic sarà ordinabile in Italia da inizio ottobre 2026 al prezzo di 60.700 euro. La produzione è limitata a 1.500 esemplari numerati per l’Europa, distribuiti in 14 Paesi, mentre per il mercato italiano sono previste 100 unità.

La première pubblica è fissata al Salone dell’Auto di Parigi 2026, dove la serie limitata sarà esposta allo stand Renault, nel padiglione 6, dal 12 al 18 ottobre.