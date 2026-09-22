Hyundai protagonista al Salone dell'Auto di Parigi 2026: anteprime SUV ed elettrificazione

Hyundai si prepara a stupire il pubblico europeo con una presenza di rilievo al Salone dell'Auto di Parigi 2026, presentando in anteprima mondiale e europea i suoi nuovi SUV e segnando il debutto nel segmento dei veicoli commerciali elettrici.

La casa automobilistica coreana ha scelto il prestigioso appuntamento parigino per svelare un nuovo SUV di segmento B in anteprima mondiale e un SUV di segmento C in anteprima europea. Questi modelli rappresentano un capitolo fondamentale nella nuova fase della strategia SUV del marchio nel mercato europeo, rispondendo alle necessità di una clientela sempre più attenta a stile, tecnologia e prestazioni.

Accanto alle novità dedicate alle auto, Hyundai presenta il suo primo veicolo commerciale leggero completamente elettrico (eLCV), sottolineando l'ampliamento della strategia di elettrificazione anche verso i clienti business e professionali. L'obiettivo è offrire soluzioni di mobilità efficienti e sostenibili che accompagnino l'evoluzione delle esigenze del mercato.

La varietà della gamma Hyundai riflette la costante attenzione del marchio alle peculiarità del mercato europeo. Oltre ai SUV, sarà presentata una nuova variante di uno dei modelli di punta del brand, con contenuti e dettagli rivolti agli appassionati di sportività, arricchendo ulteriormente un'offerta già tra le più articolate d'Europa.

Sul palcoscenico di Parigi, Hyundai intende condividere anche le sue ultime innovazioni e iniziative legate alla visione Progress for Humanity, mirate a rafforzare la relazione tra cliente e casa automobilistica, sia all'interno che oltre l'esperienza di guida.

Il ritorno di Hyundai al Salone dell'Auto di Parigi rappresenta un momento importante per il nostro Brand in Europa. Parigi è il palcoscenico ideale per mostrare la forza e la direzione della nostra gamma e ribadire il nostro impegno di lungo periodo nella regione. Con anteprime in alcuni dei segmenti più importanti del mercato, dimostriamo come Hyundai continui a rispondere alle esigenze dei clienti europei con prodotti rilevanti, competitivi e orientati al futuro, ha dichiarato Xavier Martinet, Presidente & CEO di Hyundai Motor Europe.

L'appuntamento con le novità Hyundai al Salone dell'Auto di Parigi è fissato per lunedì 12 ottobre 2026 alle 15:05 presso il Paris Expo Porte de Versailles, padiglione 5.2. Il marchio si candida così a essere uno dei grandi protagonisti dell'edizione 2026, rilanciando la mobilità europea verso nuovi orizzonti di innovazione.