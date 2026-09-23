Nuova Nissan PIXO: la city car elettrica compatta che punta su praticità e tecnologia

La Nissan PIXO si presenta come la nuova protagonista della mobilità urbana elettrica, offrendo un mix di praticità, agilità e connettività di ultima generazione. Progettata specificamente per la vita in città, questa city car di segmento A abbina dimensioni compatte a uno spazio interno sorprendentemente ampio, garantendo comfort e versatilità per tutti i giorni.



La PIXO è dotata di un'autonomia fino a 259 km e di ricarica rapida DC da 50 kW, che consente di passare dal 15% all'80% della batteria in soli 28 minuti, oltre alla ricarica AC da 11 kW di serie su tutta la gamma. La nuova batteria Litio Ferro Fosfato (LFP), la prima di questo tipo su una Nissan in Europa, assicura affidabilità ed efficienza, rendendo la mobilità elettrica più accessibile anche ai neofiti.



Il design della vettura si distingue per linee moderne, una firma luminosa caratteristica e dettagli ispirati al mondo dei pixel, con elementi nascosti come il "23" che richiama la pronuncia di Ni-San in giapponese. La palette di colori Wonder Purple e Gear Blue esalta il carattere urbano e giovane dell'auto, permettendo di personalizzare al meglio la propria esperienza.



Grazie a una lunghezza di 3.796 mm e una larghezza di 1.790 mm, la PIXO si muove agilmente nelle strade più strette e nei parcheggi ridotti senza rinunciare a praticità e spazio interno. I sedili posteriori scorrevoli e i numerosi vani portaoggetti (fino a 18 litri) aumentano ulteriormente la versatilità. Il bagagliaio offre 356 litri di capacità, inclusi 50 litri dedicati al vano cavi.



Centratissima sulle esigenze digitali della clientela urbana, PIXO integra Google e Gemini AI nel sistema di infotainment e dispone di Face ID per il riconoscimento del conducente. Il cruscotto digitale da 7 pollici e il touchscreen centrale da 10 consentono di gestire ogni funzione in modo intuitivo, pianificare itinerari e controllare infotainment e servizi connessi, anche tramite l'app MyNissan.



La dinamica su strada risulta brillante grazie al propulsore 100% elettrico da 60 kW e a un diametro di sterzata di soli 9,9 metri, ideale per affrontare il traffico cittadino. Non manca la tecnologia One Pedal per guidare, accelerare e frenare con un solo pedale. A bordo sono disponibili avanzati sistemi di assistenza alla guida come Cruise Control Adattivo, Lane Departure Warning e parcheggio automatico.



Masato Koyama, Lead Exterior Designer di Nissan Global Design, ha sottolineato: PIXO dimostra che anche le cose più grandi possono arrivare in un formato compatto. Le sue dimensioni contenute la rendono perfetta per le città europee, ma abbiamo lavorato con grande attenzione per massimizzare lo spazio a bordo, creando un abitacolo che sorprende per ampiezza, praticità e comfort. Non vedo l'ora di scoprire come i nostri clienti accoglieranno questo nuovo veicolo elettrico, audace e divertente, progettato per integrarsi perfettamente negli ambienti urbani.



Clíodhna Lyons, Region Vice President Product, Services & Marketing Strategy Nissan, ha dichiarato: Crediamo che il futuro della mobilità elettrica non consista nel realizzare veicoli sempre più grandi e dotati di un numero crescente di tecnologie, ma nel progettare veicoli più intelligenti, capaci di integrarsi in modo naturale nella vita delle persone. PIXO è stata sviluppata specificamente per l'Europa e per le sue città, offrendo tutto ciò che i clienti si aspettano da un veicolo elettrico, senza complessità. Con il continuo aumento dei costi di rifornimento, il nostro obiettivo è semplice: offrire ai clienti alternative pratiche che contribuiscano a ridurre il costo di ogni spostamento.



La progettazione della PIXO è stata affidata a Nissan, mentre la produzione avverrà nello stabilimento Renault di Novo Mesto in Slovenia. Le prime consegne sono previste per l'inizio del 2027 e maggiori dettagli su prezzi e preordini arriveranno a partire da dicembre. La PIXO si inserisce così al fianco di LEAF e MICRA, ampliando l'offerta elettrica Nissan e confermando la strategia del marchio verso una mobilità a zero emissioni sempre più accessibile e attenta alle reali esigenze dei clienti.