Enrico Ruggeri torna alla narrativa con un nuovo libro e le opere di Remo Rachini

Il 20 ottobre esce Personaggi e Interpreti, il nuovo libro di Enrico Ruggeri insieme dalle opere di Remo Rachini. Storie tra vite ordinarie e straordinarie.

Enrico Ruggeri torna a sorprendere il pubblico con una nuova prova d'autore: il 20 ottobre arriva in libreria Personaggi e Interpreti, una raccolta di dieci racconti inediti accompagnati da dieci opere di Remo Rachini e pubblicata da La nave di Teseo, Le Onde (192 pagine).

Ruggeri, conosciuto soprattutto come cantautore e vincitore di due edizioni del Festival di Sanremo, si rivela ancora una volta narratore raffinato, capace di esplorare i sentimenti e le sfumature dell'animo umano. Nel suo nuovo libro, offre dieci storie che, partendo da vite comuni e straordinarie, invitano a riflettere sulla storia personale, il libero arbitrio e la ricerca del senso della vita.

Ciascun racconto è arricchito da un'opera di Remo Rachini, artista poliedrico con una lunga carriera tra disegno, ceramica e mosaico. Rachini, la cui esperienza di disegnatore di reperti archeologici ha fortemente influenzato la sua poetica, dona alle pagine del libro un elemento visivo e materico, trasformando ogni storia scritta in un dialogo con l'arte contemporanea.

Non scrivevo racconti da 26 anni. Ho trovato una incredibile sintonia tra ciò che io avevo scritto e quello che Remo Rachini aveva creato racconta Ruggeri. È stato esercizio artistico stimolante condividere con Enrico il mio portfolio di disegni per trovare le affinità non didascaliche con i suoi racconti conferma Rachini, a sottolineare l'originalità di un progetto nato dal confronto tra due diversi linguaggi creativi.

Elisabetta Sgarbi, editrice del volume, definisce Ruggeri un narratore che sa raccontare storie che parlano di tutti noi. Che prendano la forma di canzoni, romanzi o racconti, le sue storie ci mostrano quello che non sappiamo di noi stessi.

Nato a Milano nel 1957, Ruggeri vanta una carriera brillante tra musica, letteratura, radio e televisione. Con ben 40 album all'attivo e numerose pubblicazioni tra romanzi e autobiografie, negli ultimi anni ha anche narrato la storia musicale e sociale italiana in televisione con Gli Occhi del Musicista su Rai2. Rachini, nato a Cortona nel 1954 e diplomato all'Accademia di Brera, rappresenta una delle voci più interessanti dell'arte contemporanea, legata al mondo dell'archeologia e con un'importante attività espositiva in Italia e all'estero.

Personaggi e Interpreti promette di incantare i lettori con il suo sguardo profondamente umano e la suggestione delle opere d'arte che accompagnano ogni racconto, offrendo un nuovo viaggio tra parole, immagini e riflessioni.