Suzuki svela la nuova Across Plug-in Hybrid: 309 CV e trazione integrale avanzata

Suzuki amplia la sua presenza nel segmento dei SUV ibridi presentando la nuova Across Plug-in Hybrid 2.5 TOP 4WD AT, una vettura che combina prestazioni elevate, efficienza, comfort e tecnologia avanzata. Il nuovo modello si distingue per il powertrain plug-in hybrid da 309 CV e la trazione integrale elettronica AllGrip E-Four, offrendo così una soluzione ideale sia per l'uso quotidiano sia per lunghi viaggi autostradali.



L'estetica di Across Plug-in Hybrid colpisce per il design esterno deciso e moderno, caratterizzato da un frontale verticale con gruppi ottici full LED, un'ampia calandra superiore integrata e una presa d'aria centrale che rafforza la presenza su strada. I passaruota marcati e le protezioni inferiori, insieme ai nuovi cerchi da 18 pollici a sei razze, enfatizzano il carattere SUV.



Lateralmente la vettura mostra proporzioni robuste e una linea di cintura alta, mentre il posteriore riprende i temi stilistici dell'anteriore con gruppi ottici orizzontali e un elemento scuro a contrasto. Quattro le colorazioni disponibili: Bianco Pastello, Grigio Avio Metallizzato, Verde Metallizzato e Nero Metallizzato.



Gli interni sono realizzati con materiali premium e seguono un'impostazione architettonica funzionale e intuitiva. Il principio di island architecture concentra display e comandi principali attorno al nuovo selettore di marcia shift-by-wire. L'esperienza di bordo è resa ancora più immediata dalla connettività smartphone completamente wireless e dal nuovo head up display.



Il comfort è garantito da sedili anteriori riscaldabili e ventilati regolabili elettricamente con memoria e supporto lombare, oltre a una regolazione elettronica introdotta anche sul lato passeggero. La climatizzazione interna adotta il sistema S-FLOW che regola il flusso d'aria sulla base di temperatura, irraggiamento solare e presenza di occupanti per ottimizzare comfort e consumi.



Sul fronte della praticità, la nuova Across offre numerosi vani portaoggetti, una piastra di ricarica wireless per smartphone e cinque porte USB-C FAST disponibili sia per i passeggeri anteriori che posteriori. Il bagagliaio vanta 672 litri di capacità, espandibili a 1.647 litri con schienali abbattuti, facilitando il trasporto di oggetti voluminosi. Il portellone, con apertura ampia e funzione kick operation, semplifica le operazioni di carico e scarico.



Il nuovo sistema plug-in hybrid rappresenta un passo avanti in termini di efficienza e prestazioni. La batteria di trazione ad alta capacità da 22,7 kWh e il caricatore ad alta potenza, insieme a semiconduttori avanzati, permettono una maggiore autonomia e una riduzione delle emissioni. L'accelerazione 0-100 km/h in 6,1 secondi attesta le doti dinamiche della vettura, grazie anche a un'architettura compatta che migliora l'efficienza e libera spazio a bordo.



Il motore benzina 2.5L a 4 cilindri è progettato per efficienza e prestazioni, con iniezione diretta e indiretta per adattarsi a diverse condizioni di guida. Un nuovo sistema di gestione termica raffreddato ad acqua aumenta affidabilità e prestazioni del powertrain.



Sul piano della guida spicca il sistema di trazione integrale elettronica AllGrip E-Four, che garantisce sicurezza e aderenza in ogni condizione climatica e su ogni fondo stradale. Il sistema monitora costantemente la distribuzione della coppia per una trazione ottimale e la correzione di sottosterzo o sovrasterzo. Al volante, il conducente può scegliere tra le modalità NORMAL, ECO, SPORT ed E-Four TRAIL, quest'ultima pensata per i tracciati più impegnativi.



Novità anche nel cockpit, con cluster digitale ed un infotainment evoluto da 12,9 pollici. Questi sistemi sono progettati per offrire un'esperienza di guida più connessa, personalizzata e intuitiva, in linea con il posizionamento da ammiraglia del modello.



La nuova Across Plug-in Hybrid conferma la strategia di Suzuki nel proporre un SUV di riferimento per il segmento, capace di coniugare sostenibilità ambientale, piacere di guida e massima praticità per tutta la famiglia.