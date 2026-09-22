Citroën presenta la gamma OUTDOOR: avventura quotidiana e stile sui modelli C3, C3 Aircross e Ami

Citroën introduce OUTDOOR, una nuova gamma che punta a reinventare il concetto di avventura nella vita di tutti i giorni. Disponibile sui modelli C3, C3 Aircross e Ami, OUTDOOR si posiziona al vertice della rispettiva line-up offrendo caratteristiche esclusive e uno stile audace ispirato all'esplorazione, pensato per chi desidera affrontare le proprie giornate con spirito nuovo.



Le versioni OUTDOOR di C3 e C3 Aircross si distinguono per elementi di design esclusivi: paraurti anteriori dalla personalità grintosa, dettagli grigi che richiamano i SUV e inserti in tonalità Infra Rouge. Il logo Citroën, posto sul frontale e sul retro, presenta pure il dettaglio rosso, mentre il nome OUTDOOR è in rilievo nella parte inferiore delle portiere accompagnato dal nuovo mascotte Migoo, un personaggio ispirato al fumetto che incarna avventura, forza e simpatia.



La palette si arricchisce con la nuova colorazione Sequoia Green, affiancata da Perla Nera Black, Mercury Grey, Banquise White e Bright Blue. I cerchi in lega da 17 pollici, dal design angolare e specifico per modello, donano ulteriore carattere.



L'abitacolo è pensato per offrire un'atmosfera unica e raffinata. Sedili Advanced Comfort con cuciture Infra Rouge e dettagli grafici dedicati, il logo Migoo ricamato sui poggiatesta anteriori, cinture di sicurezza e logo sul volante in rosso rinnovano l'ambiente, mentre l'inserto OUTDOOR è ben visibile sulla plancia.



La C3 OUTDOOR punta su comfort e agilità urbana, offrendo sensori di parcheggio anteriori e una gamma motori che spazia dal benzina all'ibrido da 110 CV fino alla versione elettrica con autonomia fino a 323 km (WLTP).



Il C3 Aircross OUTDOOR rafforza la vocazione familiare con più spazio a bordo e versatilità. Tra i punti di forza, barre portatutto funzionali e fari fendinebbia a LED. È disponibile con motori benzina, ibridi da 110 e 145 CV o in versione elettrica con autonomia fino a 397 km.



A completare la gamma arriva l'Ami OUTDOOR, interpretazione avventurosa della micro-mobilità elettrica. Questa edizione limitata si distingue per la carrozzeria Khaki Green e introduce per la prima volta il tetto apribile sulla versione chiusa. Elementi distintivi sono le ruote in acciaio bianche, adesivi tematici sulle portiere e logo OUTDOOR sul montante posteriore. L'interno è caratterizzato da un nuovo colore dei sedili con motivo Migoo e cinture Infra Rouge, accompagnati da un kit accessori colorato (scomparti portaoggetti, ganci e tappetini) pensato per la praticità.



OUTDOOR si rivolge a chi desidera esprimere la propria individualità e cerca emozioni anche nei tragitti di ogni giorno, combinando robustezza esterna e rassicurante praticità interna, proprio come il mascotte Migoo, simbolo di questa nuova avventura firmata Citroën.



