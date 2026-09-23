Opel STX Concept: svelato il futuro delle station wagon al Salone di Parigi 2026

Opel presenta la nuova STX Concept, visione innovativa delle station wagon, insieme alla sportiva Corsa GSE e alla GSE 27FE per la Formula E al Salone di Parigi

Opel ha annunciato ufficialmente il nome della sua prossima concept car visionaria: si chiamerà Opel STX Concept e debutterà in anteprima mondiale al Mondial de l'Auto di Parigi. La nuova show car rappresenta una vera e propria dichiarazione di intenti sul futuro delle station wagon secondo il marchio tedesco, pionieristico in questo segmento fin dal 1953 con la Olympia Rekord Caravan. STX riprende infatti l'iconica sigla ST, legata da decenni ai modelli Sports Tourer di Opel, sottolineando l'importanza di questo stile di carrozzeria per la casa di Rüsselsheim.

La Opel STX Concept incarna la visione per le station wagon del domani, con un design all'avanguardia e dettagli che anticipano il linguaggio stilistico delle prossime generazioni del brand. La celebre Astra Sports Tourer, con il suo emblema del Blitz illuminato e il frontale Vizor, rimane un punto di riferimento nella categoria per praticità, tecnologia e flessibilità, offrendo sino a 1.634 litri di volume di carico per un utilizzo davvero versatile.

Come indica il nome, l'Opel STX Concept trasmetterà la nostra visione per l'evoluzione di uno stile di carrozzeria più che per uno specifico prodotto. Dimostra la nostra dedizione alle station wagon - uno stile di carrozzeria che Opel ha avuto un ruolo pionieristico nell'introdurre in Europa. Mostra il nostro linguaggio di design di nuova generazione e presenta elementi che vedrete nei modelli di produzione futuri.

Al fianco della nuova concept car, il marchio presenterà al Salone di Parigi la Opel GSE 27FE, la vettura da corsa GEN4 per la Formula E pronta per la stagione 2026/27. Questo modello porterà il motorsport elettrico a nuovi livelli grazie alla trazione integrale permanente, oltre 800 CV di potenza e una capacità di recupero energetico che arriva fino a 700 kW. Sarà guidata dal plurivincitore Mitch Evans e dal giovane talento Théo Pourchaire.

Sul fronte delle auto di serie, Opel mostrerà la nuova Corsa GSE, la hot hatch ad alte prestazioni che porta su strada la tecnologia sviluppata sulle auto da gara di Rüsselsheim. Dotata di 207 kW (281 CV) e 345 Nm di coppia, la Corsa GSE accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,5 secondi, diventando così l'Opel di serie più veloce attualmente a listino. Condivide il suo potente motore con la Opel Mokka GSE e la versione da rally, offrendo ai clienti prestazioni elettriche senza compromessi.

La conferenza stampa Opel, prevista per il 12 ottobre alle 11:40, sarà l'occasione per scoprire ulteriori novità sul futuro del brand, che continua a valorizzare le sue radici sportive e la sua tradizione di innovazione nel segmento delle station wagon. Ulteriori dettagli sulla STX Concept saranno svelati nei giorni che precedono l'apertura del Salone.