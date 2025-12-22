Connect with us

Motori

2025 da record per Stellantis Heritage: dieci anni di passione e cultura automobilistica

Published

Nel 2025 Stellantis Heritage celebra un traguardo importante: dieci anni dalla sua nascita. Un anniversario che coincide con un anno straordinario, segnato da risultati record, nuovi progetti e una presenza consolidata nei principali appuntamenti internazionali dedicati all’auto d’epoca. Il dipartimento, nato per tutelare e valorizzare il patrimonio storico di marchi iconici come Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth, ha registrato numeri e riconoscimenti che confermano la sua crescente rilevanza culturale nel mondo dell’automotive.

L’Heritage Hub di Mirafiori, cuore pulsante del progetto, ha vissuto un 2025 da record. Situato nello storico stabilimento torinese, ha accolto un numero di visitatori mai raggiunto prima, con un incremento del 6% rispetto al 2024 e un crescente afflusso di turisti stranieri. Lo spazio espositivo, che ospita circa 300 vetture dei marchi del Gruppo, si conferma non solo come museo, ma anche come centro di eventi e incontri culturali: nel corso dell’anno sono stati organizzati 27 appuntamenti tra conferenze, workshop e meeting aziendali.

L’altra anima operativa di Stellantis Heritage, le Officine Classiche, ha registrato risultati eccellenti nei servizi rivolti a collezionisti e privati. Le richieste di restauro sono cresciute del 49% rispetto al 2024, con oltre la metà delle vetture provenienti dall’estero. Le Certificazioni d’Autenticità sono aumentate del 10%, confermando Lancia come il marchio più richiesto con oltre il 55% delle auto certificate.

Uno dei momenti più emozionanti dell’anno è stata la partecipazione alla 1000 Miglia 2025, la celebre rievocazione storica della “corsa più bella del mondo”. Tre vetture storiche hanno portato in gara il nome di Heritage: l’Alfa Romeo 1900 Super Sprint del 1956, la Fiat 600 del 1955 e la Maserati A6 GCS/53. A completare il successo sportivo, il trionfo dell’Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport del 1929, che ha conquistato il primo posto assoluto, rafforzando lo storico legame tra il Biscione e la competizione italiana per eccellenza.

Il 2025 è stato anche un anno di esposizioni di grande richiamo. L’Heritage Hub ha dedicato una mostra al genio di Dante Giacosa, progettista dei più celebri modelli Fiat, e ha aperto al pubblico la rassegna “L’Italia che piace: benvenuti nella casa di Fiat 500”, visitabile fino a gennaio 2026. Sono stati inoltre numerosi gli eventi internazionali che hanno visto protagoniste le vetture della collezione: dal Rally Racing Meeting e la mostra “Rally Legends” di Bruxelles, all’Auto Moto Turin Show, fino al prestigioso FuoriConcorso sul Lago di Como e al FestivalCar di Revigliasco con la Lancia Flaminia Loraymo del 1960, eletta vera icona dell’anno.

Il programma “Reloaded by Creators” ha segnato un ulteriore successo grazie alla presentazione di nuove creazioni da collezione: otto esemplari della serie limitata Abarth 695 Club Italia e la prima Alfa Romeo 4C “Collezione GT Nicola Larini”, realizzata in soli tre esemplari e dedicata al celebre pilota toscano. Modelli che uniscono savoir-faire artigianale e design contemporaneo, confermando la capacità di Heritage di generare nuovi valori collezionistici partendo dalla tradizione.

Sul fronte lifestyle, il debutto del cronografo Breil Abarth 1000 ha rafforzato i legami tra mondo dei motori e orologeria. Parallelamente, approfondimenti editoriali hanno celebrato gli anniversari di modelli che hanno fatto la storia dell’automobile italiana: Giulietta Berlina (70 anni), Fiat Uno Turbo i.e. (40), Lancia Delta S4 (40) e Lancia Ypsilon (40).

Infine, lo spazio espositivo dell’Heritage Hub, all’interno della storica Officina 81, rimane una delle attrazioni più affascinanti per appassionati e turisti. L’ambiente, restaurato nel rispetto dell’architettura industriale originale, accoglie 64 vetture esposte in otto aree tematiche e una sezione dedicata ai motori, testimoniando l’eccellenza tecnica e stilistica che ha scritto la storia dell’automobilismo italiano.

Con il 2025 Stellantis Heritage conferma la propria missione: preservare la memoria, diffondere la cultura dell’auto e trasformare la storia in energia per il futuro. Un decennale che non segna una fine, ma l’inizio di una nuova era all’insegna della passione e del genio creativo italiano.

