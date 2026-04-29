Mazda2 Hybrid 2026: comfort, sicurezza e stile si rinnovano nel segmento B

La nuova Mazda2 Hybrid 2026 si riposiziona con una serie di aggiornamenti che puntano a offrire maggiore comfort, praticità e sicurezza a chi cerca una city car compatta ed efficiente.

L'ultima evoluzione della compatta giapponese è progettata per soddisfare le esigenze della mobilità urbana contemporanea, combinando il raffinato design Kodo con una tecnologia full hybrid che garantisce consumi ridotti e basse emissioni. Tutte le versioni beneficiano di una dotazione di serie ampliata, particolarmente evidente già nella versione Prime-Line, che ora offre sedili anteriori riscaldabili, sedile passeggero regolabile in altezza, alzacristalli posteriori elettrici e specchietto retrovisore interno auto-oscurante. Il sistema audio integrato, ora potenziato con quattro altoparlanti, contribuisce ad aumentare la qualità della vita a bordo durante ogni viaggio.

L'estetica viene ulteriormente valorizzata dall'introduzione di tre nuove colorazioni per la carrozzeria - grigio antracite, grigio cielo e verde felce - e da finiture interne aggiornate che elevano la percezione di modernità e raffinatezza nell'abitacolo, soprattutto sulle versioni Homura e Homura Plus.

Le varianti superiori Exclusive-Line si distinguono ora per i fari anteriori e posteriori completamente a LED, mentre Homura e Homura Plus aggiungono dettagli in nero lucido in punti strategici come la console anteriore e i rivestimenti delle portiere. Gli specchietti delle versioni Prime-Line, Centre-Line ed Exclusive-Line sono ora in tinta con la carrozzeria, mentre sulle Homura restano in nero come firma stilistica distintiva.

Dal punto di vista della sicurezza, la Mazda2 Hybrid 2026 introduce per la prima volta il sistema di monitoraggio del conducente (Driver Monitoring System, DM) di serie su tutta la gamma. Grazie a una telecamera a infrarossi, il sistema rileva segni di stanchezza o distrazione, offrendo una protezione aggiuntiva in ogni contesto di utilizzo quotidiano.

All'interno, la logica orientata al guidatore resta protagonista: tutti i comandi e gli strumenti principali sono intorno al volante e la plancia ribassata, con montanti anteriori arretrati, assicura una visibilità ottimale. Lo schema full hybrid a ripartizione di potenza prevede un motore a benzina 1.5 litri abbinato a un motore elettrico per una potenza complessiva di 116 CV. Il sistema permette di coprire gran parte degli spostamenti in modalità elettrica, specialmente in città, senza richiedere ricariche esterne.

Gli allestimenti confermano valori di efficienza e basso impatto ambientale: la Prime-Line, Centre-Line ed Exclusive-Line offrono consumi a partire da 3,7 l/100 km e emissioni di CO2 da 85 g/km (WLTP combinato, classe B), mentre le versioni Homura e Homura Plus, con dotazioni più sportive e raffinate, dichiarano rispettivamente consumi da 4,1 l/100 km e 4,2 l/100 km, con emissioni da 95 a 96 g/km (classe C).

La produzione della rinnovata Mazda2 Hybrid è iniziata nel marzo 2026 e le prime unità stanno raggiungendo i mercati europei, segnando un nuovo standard per le compatte ibride dedicate alla mobilità quotidiana. La combinazione tra dimensioni compatte, efficienza ibrida, incremento di sicurezza e scelta stilistica sottolinea l'impegno del marchio nel proporre soluzioni concrete ed evolute per l'automobilista moderno.