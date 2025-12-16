ACI, Green NCAP: i risultati dell’ultima serie di test del 2025

CUPRA Born e BYD Sealion 7 si confermano le auto più sostenibili tra i modelli analizzati da Green NCAP nei test 2025. L’ente indipendente europeo, che valuta le prestazioni ambientali dei veicoli, ha pubblicato i risultati della sua ultima campagna di prove, confermando il netto vantaggio delle auto elettriche rispetto a quelle con motore a combustione.

Quattro le vetture esaminate: due elettriche pure, BYD Sealion 7 e CUPRA Born, e due a benzina, BMW Serie 5 e BMW X2. I punteggi finali parlano chiaro. La CUPRA Born conquista 4,5 stelle e un indice complessivo di sostenibilità pari all’86%, la BYD Sealion 7 ottiene 4 stelle e il 73%, mentre le BMW, pur mostrando una buona efficienza di combustione, si fermano a 2,5 stelle. La Serie 5 raggiunge il 46% e la X2 il 49%.

Le prove hanno riguardato diversi aspetti, tra cui autonomia, consumi, efficienza energetica e impatto ambientale. I nuovi test sono stati eseguiti sia in condizioni di clima caldo che freddo, per osservare le variazioni di prestazioni reali.

Per le elettriche, il freddo resta un fattore critico. Il SUV BYD Sealion 7 Comfort, con batteria da 82,5 kWh e peso di 2.225 kg, evidenzia un calo di autonomia del 16% passando da 400 km in clima caldo a 337 km in condizioni rigide. Le misurazioni hanno mostrato un tempo di ricarica veloce dal 10 all’80% di circa 40 minuti, otto minuti in più rispetto ai 32 dichiarati, motivo per cui è stata valutata “Scarsa” nella categoria del tempo di ricarica.

La CUPRA Born, berlina elettrica a cinque porte dotata di una batteria utilizzabile da 60 kWh, mostra un’autonomia di 328 km in clima mite, ridotta a 221 km con temperature fredde, una diminuzione del 33%. Prestazioni comunque ottime sul fronte dell’efficienza energetica complessiva, che le consentono di ottenere la valutazione più alta del gruppo.

I modelli BMW, invece, mostrano coerenza e affidabilità nel consumo di carburante. La 520i e la X2 sDrive20i, rispettivamente di 1.800 e 1.620 kg, ottengono entrambe un punteggio “Adeguato” nelle voci Consumi e Autonomia. A differenza delle elettriche, i motori a benzina risentono in modo marginale delle basse temperature poiché sfruttano il calore di scarto per riscaldare l’abitacolo. Le due vetture mostrano inoltre buoni risultati nell’indice di aria pulita (Clean Air Index): 6,5 su 10 per la Serie 5 e 6,6 per la X2.

I test di Green NCAP confermano il divario ambientale tra le diverse soluzioni di alimentazione. L’assenza di emissioni allo scarico e l’elevata efficienza energetica rendono le auto elettriche nettamente più sostenibili, specie se ricaricate con energie da fonti rinnovabili. Al contrario, le auto a combustione rimangono penalizzate dalle emissioni di CO₂, che incidono negativamente sull’indice dei gas serra.

In merito ai risultati, “I test di Green NCAP offrono analisi essenziali e reali per i consumatori, i quali sono indecisi nella scelta, spesso difficile, tra un veicolo elettrico e un’auto a benzina. BYD e CUPRA offrono opzioni che associano ottime prestazioni a un impatto ambientale più ridotto. Tuttavia, come per tutti i veicoli elettrici, i conducenti dovrebbero essere consapevoli delle significative riduzioni di autonomia che possono verificarsi nelle fredde condizioni invernali. Al contrario, le BMW offrono un’autonomia prevedibile e la comodità di facili rifornimenti, ma rimangono vincolate all’intrinseca impronta di carbonio derivante dalla combustione di carburanti fossili”.

La classifica finale parla chiaro:

BYD Sealion 7 – 4 stelle, 73%

CUPRA Born – 4,5 stelle, 86%

BMW Serie 5 – 2,5 stelle, 46%

BMW X2 – 2,5 stelle, 49%