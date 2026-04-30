adidas rivoluziona i Mondiali con F50 Hyperfast EVO: lo scarpino più leggero di sempre

adidas alza ancora l'asticella nella tecnologia sportiva svelando il nuovo F50 Hyperfast EVO, lo scarpino più leggero mai indossato in una FIFA World Cup, con un peso record di soli 130 grammi. Il modello guida il pack F50 'Too Light', che propone anche le versioni F50 Elite Laced ed Elite Laceless, focalizzate su materiali innovativi e design estremo per la velocità.

Ogni dettaglio dell'F50 Hyperfast EVO nasce dalla ricerca della leggerezza senza compromise su supporto e performance. La tomaia F50 SHELL EVO utilizza un mesh ultra-leggero che riduce il peso ma mantiene supporto strutturale. La suola SPEEDSYSTEM EVO, realizzata con un nucleo rigido e tacchetti a lama studiati per trazione e cambi di direzione rapidi, garantisce stabilità nei movimenti più intensi. Il rivestimento F50 CAGE+ in TPU aggiunge ulteriore stabilità senza appesantire, mentre la linguetta FLOATING TONGUE si adatta perfettamente al piede, offrendo blocco ottimale e controllo nei movimenti.

Il look dell'F50 Hyperfast EVO è subito riconoscibile: una vivace combinazione di giallo e arancione, loghi F50 a lato e le emblematiche tre strisce diagonali che avvolgono la silhouette, completate da una suola lucida.

I modelli F50 Elite Laced e Elite Laceless, dello stesso pack e nelle stesse colorazioni, pesano rispettivamente 170g e 179g. Queste versioni offrono tecnologie aggiuntive, come la tomaia ultra-adattiva F50 SKIN+ con rivestimento di presa per il controllo del pallone ad alta velocità e il sistema SPRINTWEB+ con texture tridimensionale per crescente grip durante il dribbling. Il sistema di linguetta a tunnel F50 BELT+ e la tecnologia F50 SHELL+ garantiscono blocco sicuro e ulteriore leggerezza.

Con il lancio del pack F50 'Too Light' adidas punta a ridefinire le prestazioni dei giocatori nella competizione calcistica più prestigiosa. L'obiettivo è offrire la massima velocità senza sacrificare controllo e affidabilità in partita.

Sam Handy, General Manager Football di adidas, ha dichiarato: Questo è un momento decisivo per la serie F50. L'F50 HYPERFAST EVO rappresenta il passo successivo nell'evoluzione del design degli scarpini leggeri, sbloccando nuovi livelli di velocità e prestazioni per i nostri atleti sui palcoscenici più importanti. Ogni elemento è stato costruito da zero con un focus incessante sulla riduzione del peso e sul miglioramento della reattività. Vederlo debuttare alla World Cup 2026 è incredibilmente emozionante, non solo per noi, ma per il calcio, mentre guardiamo ai momenti decisivi che i nostri giocatori creeranno indossandoli.

I nuovi F50 Hyperfast EVO e F50 Elite sono già disponibili negli store selezionati e sull'e-commerce ufficiale adidas. Si tratta di una svolta non solo per il design degli scarpini, ma per l'intero panorama calcistico internazionale, destinata a lasciare il segno già nella prossima FIFA World Cup.