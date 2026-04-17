Fògher e De Castelli rivoluzionano l'outdoor cooking al Salone del Mobile 2026

Fògher e De Castelli presentano Tylia al Salone del Mobile 2026: design, tecnologia e superfici materiche per la nuova frontiera delle cucine outdoor di lusso.

Innovazione, design e matericità si incontrano nelle nuove cucine outdoor grazie alla collaborazione tra Fògher e De Castelli, in anteprima al Salone del Mobile 2026. I due brand, entrambi riconosciuti per l'eccellenza nei rispettivi settori, uniscono competenze e creatività per ridefinire le possibilità dell'outdoor cooking premium.

Al centro del progetto c'è Tylia, il nuovo sistema da esterni presentato ufficialmente al padiglione 4, stand C19-D20, del celebre appuntamento milanese. Tylia si distingue per la modularità e l'ampia personalizzazione: i blocchi componibili permettono numerose configurazioni, adattandosi a qualsiasi spazio e necessità funzionale, con una vasta selezione di sistemi di cottura, accessori e strumenti.

Un tocco distintivo è conferito dalle superfici progettate e realizzate da De Castelli. Due le varianti: una con finitura DeMarea su acciaio inox, ideata da Zanellato/Bortotto e sviluppata da De Castelli, che evoca il movimento delle onde; l'altra presenta la finitura DeErosion H6 su rame, capace di creare un dialogo visivo e tattile con la luce e l'ambiente circostante.

La collaborazione rappresenta un nuovo linguaggio progettuale, in cui tecnologia, estetica e cultura dei materiali convergono. L'incontro tra la maestria di Fògher nelle cucine outdoor e l'esperienza di De Castelli nella lavorazione del metallo genera prodotti unici, riconoscibili sul mercato internazionale per design, innovazione e qualità.

I fondatori di Fògher, Fabio e Raffaela Raveane, hanno espresso il senso di questa partnership con parole cariche di emozione: L'incontro con le realizzazioni De Castelli è stato impattante ed evocativo: la matericità delle superfici, le texture vibranti e l'emozione che trasmettevano ci hanno fatto desiderare, all'improvviso, di circondarci solo di quella bellezza. Da lì è nato un incontro naturale, inevitabile: una collaborazione costruita con precisione e sensibilità, come un abito su misura, per dare vita a una cucina che fosse espressione autentica di quella stessa intensità e raffinatezza.

Tylia diventa così una sintesi perfetta tra performance tecniche, innovazione materica e design sofisticato, valorizzando ancora una volta il ruolo della superficie come linguaggio progettuale nell'arredo outdoor di alta gamma. Il risultato celebra l'incontro tra eccellenze italiane della progettazione e della cura dei dettagli, portando l'esperienza della cucina all'aperto a un nuovo livello di stile e funzionalità.