Diadora Utility svela la nuova Glove A.Box al Concertone del Primo Maggio 2026

Diadora Utility conferma per il quinto anno consecutivo la sua storica partnership con il Concerto del Primo Maggio, fornendo al personale tecnico outfit e calzature di sicurezza innovative per l'evento musicale più atteso dell'anno.

Per questa edizione viene presentata in esclusiva la nuova Glove A.Box, una calzatura antinfortunistica che rappresenta la massima espressione di tecnologia Diadora Utility. Progettata con una costruzione inedita e materiali selezionati, la Glove A.Box punta a ridefinire gli standard di performance e garantisce una traspirabilità ottimale.

Nel backstage, dove il lavoro dei tecnici è incessante e frenetico, la presenza di Diadora Utility sottolinea un messaggio chiaro: "La sicurezza fa rumore". Questo concetto viene valorizzato da un fotoreportage dedicato ai professionisti che lavorano dietro le quinte e dalle testimonianze degli artisti. In un corner speciale allestito durante il concertone, anche i protagonisti del palco sono invitati a sensibilizzare sull'importanza del lavoro in sicurezza.

L'iniziativa si traduce in un racconto corale e visivo destinato alle pagine social del marchio, con l'obiettivo di promuovere la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici in ogni ambiente e contesto.

La sicurezza fa rumore non è solo uno slogan, ma un invito concreto a vedere il valore della prevenzione come parte integrante dell'esperienza lavorativa, soprattutto in occasioni di grande richiamo e in contesti complessi come quelli degli eventi dal vivo.