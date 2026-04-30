QuadroDesign reinventa lo stand: architettura permanente e accessori sostenibili al Salone Internazionale del Bagno 2026

QuadroDesign ha portato una ventata di innovazione e responsabilità sociale al Salone Internazionale del Bagno 2026 di Milano, presentando uno stand unico progettato da Giacomo Moor. Temporary Installation to Permanent Architecture dimostra come la progettazione temporanea possa trasformarsi in un'eredità concreta, diventando architettura permanente al servizio di comunità in difficoltà.

La struttura dello stand, realizzata con un sistema modulare e reversibile composto da giunti in alluminio e una griglia leggera in legno, è stata smontata e trasferita a Masala, in Zambia centrale, in collaborazione con Koalisation. Qui è stata riassemblata come bagno pubblico destinato al mercato del carbone, offrendo servizi igienici, docce e spazi di cambio, con particolare attenzione a donne e bambini che attualmente vivono in condizioni igienico-sanitarie precarie. L'illuminazione Platek è parte centrale di questo progetto, che si distingue come modello di sostenibilità e riutilizzo delle risorse. Temporary Installation to Permanent Architecture è quindi un sistema espositivo e, al tempo stesso, un sistema costruttivo destinato a una seconda vita.

QuadroDesign, da sempre orientata all'essenzialità formale e alla ricerca sull'acciaio inossidabile, ha colto l'occasione per presentare nuovi prodotti frutto di questo approccio. Tra le novità, spicca la collezione A14 di accessori bagno, firmata da Maddalena Casadei. A14 nasce dall'ottimizzazione di componenti già presenti a catalogo, reinterpretati in chiave sostenibile: riduzione degli sprechi, semplificazione e continuità progettuale sono i suoi punti di forza, tutti concentrati in una serie in acciaio inossidabile. Una serie in acciaio inossidabile che interpreta la sostenibilità come riduzione dello spreco, semplificazione e continuità progettuale, in linea con l'approccio dell'azienda.

Un'altra novità è OG-NM301, uno sgabello in acciaio inossidabile, risultato della collaborazione tra QuadroDesign e NM3 e disegnato da Andrea Ferrari. Adatto sia per ambienti esterni sia per la zona doccia, il pezzo esprime il linguaggio minimale e funzionale di QuadroDesign, ampliando la gamma degli oggetti trasversali della casa milanese.

QuadroDesign si conferma un'azienda giovane e dinamica, guidata dai fratelli Enrico ed Elena Magistro, in grado di dialogare con designer affermati e attenta all'intera filiera del prodotto, dalla scelta dei materiali alle strategie di distribuzione. Il filo conduttore di tutte le novità presentate risiede nella visione di un design pensato per durare, trasformarsi e avere un impatto reale nei contesti in cui viene introdotto.