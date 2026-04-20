SUSTAINera porta l'arte del riuso alla Milano Design Week 2026 con una installazione rivoluzionaria

SUSTAINera, la divisione Stellantis dedicata all'economia circolare, ha scelto la Milano Design Week 2026 come vetrina internazionale per mostrare i propri progressi e visioni innovative grazie all'installazione The Art of Reuse. L'esposizione, firmata dal collettivo Truly Design, trasforma componenti automobilistici usati in un'opera d'arte di grande impatto, sottolineando il valore del riuso nel settore automotive e la forza dell'economia circolare.



The Art of Reuse interpreta la strategia delle 4R (Riuso, Rigenerazione, Riparazione, Riciclo), con una composizione che vede protagonisti griglie, portiere e pannelli provenienti dal Centro di Smontaggio di Mirafiori, riconfigurati come tele e sculture. Al centro spicca un grande cerchio che simboleggia l'ecosistema dinamico dell'economia circolare, mentre fasce diagonali rappresentano le 4R, in un contrasto visivo tra modello lineare e circolare.



Con colori brillanti, forme dinamiche e motivi grafici differenti, l'installazione vuole evocare la varietà dei componenti auto e creare un ponte tra matericità e creatività. L'obiettivo è trasmettere l'importanza di dare ai prodotti una seconda vita, principio già al centro della campagna di comunicazione STILL LIFE, illustrata anche con scatti di Roberto Savio.



Questa iniziativa punta a coinvolgere il pubblico tramite arte e design, superando la dimensione tecnica dell'economia circolare e promuovendo una cultura della sostenibilità che crea valore per persone e ambiente. L'opera è visitabile fino al 26 aprile presso la Fondazione Riccardo Catella, nel cuore del Fuorisalone.



SUSTAINera consolida così il proprio ecosistema globale del riuso, forte di una crescita del 51% nel 2025 e grazie a una vasta offerta di ricambi usati originali multimarca, testati e funzionali. Questi componenti, disponibili fino al 70% in meno rispetto al nuovo, sono acquistabili anche tramite e-commerce come B-Parts e nuovi canali digitali, inclusa una presenza rafforzata su eBay.



Alla base di questa crescita c'è anche l'espansione del network di Centri di Smontaggio Stellantis, con l'apertura del terzo impianto oltre a quelli già esistenti di Torino e San Paolo. Un ulteriore passo che conferma la leadership Stellantis nella gestione sostenibile dei veicoli a fine vita e nella fornitura di ricambi originali riutilizzabili.



Il dialogo con le nuove generazioni viene rinsaldato attraverso la collaborazione con lo IAAD, Istituto d'Arte Applicata e Design. Il 21 aprile, durante la Design Week, si svolge un workshop nel format Bravery Bar, coinvolgendo gli studenti nella sperimentazione di upcycling in moda, accessori e design di interni, utilizzando materiali di eccellenza provenienti da scarti di produzione Stellantis. Iniziative come questa dimostrano la capacità di materiali apparentemente senza valore di rivivere grazie a creatività e innovazione, promuovendo pratiche sostenibili di alta qualità.



La collaborazione IAAD offre anche la possibilità di elaborare progetti di tesi per ideare campagne digitali innovative dedicate a SUSTAINera, mentre gli studenti scoprono da vicino l'Hub di Economia Circolare di Mirafiori, esempio dell'eccellenza Made in Italy nel campo della sostenibilità applicata all'automotive.



SUSTAINera si conferma così promotrice di una nuova cultura del riuso, in cui pratiche virtuose ed economia circolare diventano protagoniste non solo in fabbrica, ma anche nell'arte, nel design e nella formazione delle prossime generazioni.