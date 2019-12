Alessandro Siani a Natale in esclusiva su Sky con “Stasera felicità”

Dopo il record di incassi al box office, Alessandro Siani approda in tv, durante il periodo natalizio, in esclusiva su Sky, per il suo primo TV show da protagonista.

Domani, 24 dicembre, alle 21.15 su Sky e NOW TV, si accenderanno i riflettori di STASERA FELICITÀ, serata-evento e vero e proprio one-man-show “cinematografico” pensato per la TV.

Il cinema sarà difatti un riferimento assolutamente centrale del progetto, un immaginario di riferimento che emerge già nella maestosa scenografia-omaggio a “The Truman Show” (curata dallo scenografo Marco Calzavara) e si sviluppa, poi, nella fusione continua tra esibizioni e perfomance sul palco e veri e propri cortometraggi firmati da un direttore della fotografia d’eccellenza come Michele D’Attanasio (David di Donatello per Veloce come il vento di Matteo Rovere, collaboratore di grandi registi come Nanni Moretti, Gabriele Mainetti, Mario Martone, e direttore della fotografia de Il giorno più bello del mondo, film con cui Siani è in questi giorni in testa al box office).

Lo affiancheranno, sul palco e nei corti, grandi ospiti: Diego Abatantuono, Rossella Brescia, Alessandro Cattelan, Clementino, Elena Cucci, Cristiana Dell’Anna, Gigi e Ross, Achille Lauro, Diletta Leotta, Valentina Lodovini, Ana Caterina Morariu, Nek, Franco Nero, Giorgio Panariello, Nunzia Schiano, Lidia Schillaci, Nina Zilli, oltre a un coro gospel e a un coro di voci bianche. Tutti coinvolti in uno show in cui Siani affronterà con ironia temi legati ai sentimenti e alle atmosfere del Natale.

Siani – tra sketch, monologhi in studio e momenti di varietà – proporrà uno show che sfrutterà idee e tecniche proprie del grande schermo per realizzare uno spettacolo televisivo unico.

Per Alessandro Siani si tratta di un esordio assoluto: con STASERA FELICITÀ, prodotto da Friends & Partners in collaborazione con Buona Luna per Sky, per la regia di Cristian Biondani – in onda domani, martedì 24 dicembre, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV – l’attore napoletano è per la prima volta protagonista di uno show televisivo condotto e scritto interamente da lui.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0