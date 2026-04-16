Cream, Wheels of Fire torna in una super deluxe edition con materiali inediti

Il rivoluzionario doppio album "Wheels of Fire" dei Cream torna a far parlare di sé con una prestigiosa edizione super deluxe che promette di essere fondamentale per gli appassionati di storia del rock. Disponibile dal 12 giugno 2026, sarà pubblicato da Universal Music/Polydor in due formati: un cofanetto 5CD e un'edizione espansa in studio su 3LP.



L'album, pubblicato per la prima volta il 14 giugno 1968, rappresenta l'apice creativo del leggendario power trio britannico composto da Jack Bruce, Eric Clapton e Ginger Baker. All'epoca fu un successo istantaneo, conquistando la vetta delle classifiche negli Stati Uniti, Canada e Australia e diventando il primo doppio album della storia a ricevere il disco di platino.



Questa nuova edizione offre per la prima volta i leggendari nastri mono originali, ritenuti perduti per decenni, oltre a outtake, mix alternativi, tracce dal vivo e una versione stereo restaurata che elimina il processo Haeco-CSG, che aveva in passato compromesso la qualità stereo.



I Cream, considerati il primo supergruppo rock al mondo, nascono a Londra nel 1966 e in soli due anni pubblicano tre album fondamentali. Dopo il successo di "Fresh Cream" e "Disraeli Gears", le aspettative per "Wheels of Fire" erano altissime e l'album non deluse, offrendo un mix di brani in studio e performance infuocate dal vivo. Dopo l'uscita e poco prima della pubblicazione nel Regno Unito, la band annunciò il proprio scioglimento, lasciando i fan increduli.



La pubblicazione della super deluxe edition ha una storia affascinante: i nastri di riferimento, assemblati dal produttore Felix Pappalardi e creduti persi per anni, sono stati recuperati rocambolescamente dopo essere finiti tra gli oggetti abbandonati in un appartamento newyorchese negli anni '70. Solo di recente, dopo decenni di lavoro e grazie alla collaborazione fra storici, collezionisti e produttori, è stato possibile riportarli alla luce e restaurarli.



Il nuovo box 5CD offre versioni inedite sia in mono che in stereo dei brani di studio, alternate takes, missaggi restaurati e la parte live con esibizioni leggendarie dal Winterland Ballroom e Fillmore Auditorium, incluso il celebre "Crossroads" di Eric Clapton, spesso incluso tra i migliori assoli di chitarra di sempre. Uno dei punti forti è la versione inedita di White Room (Early Version Mono Mix), insieme a rarità come mix ruvidi di "Deserted Cities of the Heart" e versioni alternative di classici indimenticabili.



Il cofanetto è corredato da un libro fotografico con note d'autore, ricco di scatti d'epoca dei Cream. I vinili 180g includono le nuove versioni mono, stereo e una selezione di rarità, il tutto confezionato in una elegante slipcase con finitura argento.



Questa riedizione si presenta come un evento di rilievo per i collezionisti e per tutti gli appassionati del rock: Wheels of Fire non è solo uno dei capolavori del rock britannico, ma con i suoi nuovi contenuti offre l'opportunità di riscoprire un periodo irripetibile e la genialità dei Cream. Un tributo tangibile alla creatività e all'impatto duraturo su intere generazioni di musicisti e fan.