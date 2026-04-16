A Quarto Grado si indaga sul mistero delle avvelenate di Campobasso

Il nuovo appuntamento di Quarto Grado indaga sul giallo delle avvelenate di Campobasso e analizza il profilo psicologico di Andrea Sempio. Novità anche sui casi Genini e Paganelli.

Venerdì 17 aprile, alle 21.30 su Retequattro, va in onda un nuovo appuntamento di Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi insieme ad Alessandra Viero. La trasmissione approfondirà uno dei casi più discussi del momento: il giallo delle avvelenate di Campobasso.

Nel corso della puntata verranno presentati gli ultimi sviluppi della vicenda, con la notizia che Gianni Di Vita - marito e padre delle vittime - è risultato negativo alla ricina. Gli inquirenti hanno inoltre ascoltato cinque persone del paese come persone informate sui fatti, segnale che l'indagine si sta concentrando su nuovi possibili elementi.

Il programma torna anche sul caso di Garlasco, fornendo un'analisi dettagliata del profilo psicologico di Andrea Sempio, tracciato dagli investigatori che stanno esaminando ogni aspetto del suo comportamento e delle sue relazioni.

Non mancherà inoltre un focus sull'omicidio di Pamela Genini, con la presenza in studio dell'amico Francesco Dolci, pronto a condividere ricordi ed emozioni legate alla vittima.

Verranno presentate anche le ultime novità relative al caso Pierina Paganelli, dopo le recenti udienze che hanno visto come protagonista l'unico indagato, Louis Dassilva.

In studio, un parterre di esperti e volti noti: Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Paolo Reale, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva contribuiranno con le proprie analisi e opinioni sui casi trattati.

L'appuntamento promette approfondimenti esclusivi e aggiornamenti su vicende che continuano a suscitare forte coinvolgimento nell'opinione pubblica.