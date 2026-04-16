Beastie Boys, edizione limitata di To the 5 Boroughs in 3LP e 2CD con tracce bonus

Dal 17 aprile 2026, l'amatissimo album To the 5 Boroughs dei Beastie Boys torna sugli scaffali con una straordinaria edizione limitata in 3LP e 2CD arricchita da 11 tracce bonus, tra cui remix e B-side. Il disco, diventato disco di platino dal suo debutto nel 2004, si rinnova offrendo agli appassionati la possibilità di collezionare un pezzo unico della storia dell'hip-hop.



Il formato 3LP propone vinili da 180 grammi racchiusi in una tripla copertina pieghevole impreziosita da elementi a scomparsa, una litografia esclusiva della mappa della metropolitana e una custodia rigida. La versione 2CD invece viene presentata all'interno di un elegante digipack morbido. Per la prima volta, la deluxe edition digitale uscita nel 2019 è disponibile in formato fisico, destinata a diventare un must per collezionisti e fan storici.



L'opera, che raggiunse il primo posto nelle classifiche Billboard 200, Top Rap Albums e Top R&B/Hip-Hop Albums, si distingue ancora oggi per i profondi riferimenti alla cultura pop presenti in tracce come Shazam! e Ch-Check It Out, così come per la capacità di affrontare tematiche sociali e politiche in brani come Right Right Now, It Takes Time To Build e An Open Letter To NYC.



Rolling Stone ha definito To The 5 Boroughs "Un numero di equilibrismo mozzafiato, un concentrato di adrenalina e divertimento ma capace di far riflettere", mentre secondo Pitchfork "L'aria disinvolta dell'album riflette l'attitudine di chi non ha nulla da perdere, propria sia della città che del gruppo".



La ricca tracklist include, oltre ai successi originali, bonus come i remix di Triple Trouble firmati da Brainpower, J. Wizzle, Dexter e Graham Coxon, e ancora gioielli come Rizzle Rizzle Nizzle Nizzle e RRNN: Straight Outta Shibuya, valorizzando ulteriormente questa esperienza d'ascolto.



To the 5 Boroughs edizione limitata rappresenta una rara occasione per tutti gli estimatori del trio newyorkese di riscoprire uno degli album simbolo del rap mondiale in una veste esclusiva pensata per il mercato italiano e internazionale.