Street Fighter: il leggendario videogioco Capcom diventa un film d'azione epico

Street Fighter torna sotto i riflettori, questa volta sul grande schermo, con una produzione che promette di esaudire i sogni degli appassionati e conquistare le nuove generazioni. Basato sull'acclamato videogioco Capcom, il nuovo film diretto da Kitao Sakurai trasporta l'energia delle sale giochi anni '90 in una pellicola ricca di azione, nostalgia e spettacolari combattimenti.

I protagonisti principali sono Ryu (interpretato da Andrew Koji) e Ken Masters (Noah Centineo), due iconici Street Fighters un tempo inseparabili e oggi divisi da vecchie ferite e scelte difficili. Il destino li mette ancora una volta l'uno contro l'altro quando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) li arruola per il World Warrior Tournament, un torneo dove il futuro si gioca a colpi di arti marziali.

Nel film, la posta in gioco è altissima, non solo per il prestigio del torneo ma anche per una cospirazione letale nascosta dietro le quinte. Ryu e Ken dovranno non solo fronteggiare avversari leggendari ma anche i demoni del loro passato, in un'arena senza seconde possibilità dove se perdi, è GAME OVER.

Oltre ai tre protagonisti, il cast include nomi di richiamo come Joe "Roman Reigns" Anoa'i nei panni di Akuma, David Dastmalchian nel ruolo di M. Bison, Cody Rhodes come Guile e Eric André nei panni di Don Sauvage. Da segnalare anche la partecipazione di Curtis "50 Cent" Jackson come Balrog e Jason Momoa nella parte di Blanka. Figure storiche come Dhalsim, Dan Hibiki, Vega, Zangief, E. Honda, Cammy e altri completano il variegato team dei World Warriors.

La produzione, firmata da Mary Parent, Cale Boyter, Jason Momoa, Takayuki Nakayama e Stefan Makhoul, vanta alcuni dei maggiori nomi dell'industria tra produttori esecutivi e artistici, con la collaborazione delle case Paramount Pictures, Legendary Pictures e, naturalmente, Capcom.

L'universo Street Fighter prende vita in una battaglia senza esclusione di colpi, dove la rivalità, la vendetta e la ricerca di redenzione si intrecciano tra poster fiammeggianti e colonne sonore arcade. Come recita il messaggio del film, il passato è la miccia. Il futuro è il combattimento.

Distribuito da Eagle Pictures in Italia, il film è atteso prossimamente al cinema e si prepara a diventare un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti delle arti marziali e dei videogiochi.