Satira e imprevisti a La Pennicanza: Fiorello e Biggio difendono la libertà d'informazione

Fiorello e Biggio animano La Pennicanza su Rai Radio2 tra ironia, gag e solidarietà ai giornalisti, sottolineando l'importanza della libertà d'informazione.

Fiorello e Biggio hanno regalato una puntata ricca di satira e colpi di scena a La Pennicanza su Rai Radio2, trasmessa il 16 aprile dalle 13.45. Il celebre showman ha aperto il programma con ironie sulla possibile discesa in politica di Marina Berlusconi, intonando scherzosamente un inno immaginario: Presidentessa, siamo con te… menomale che Marina c'è!.

Non sono mancati riferimenti internazionali, con un nuovo affondo di Trump contro la Premier Giorgia Meloni. Fiorello ha scherzato sulle dichiarazioni dell'ex Presidente USA, secondo cui Meloni sarebbe talmente negativa da sembrare del PD. La battuta prosegue immaginando Trump che non la sceglierebbe mai come babysitter, sebbene ammetta ironicamente che ha fatto anche cose buone. Fiorello ha aggiunto un aneddoto surreale, ricordando quando la giovane Meloni avrebbe realizzato un Altare della Patria con i mattoncini durante un suo passato da babysitter.

Tra le tante gag, la trasmissione ha dato spazio anche all'attualità politica, con il richiamo alla solidarietà verso i giornalisti in sciopero. Fiorello e Biggio hanno infatti affermato: Vicini ai giornalisti, la libertà d'informazione va tutelata. L'ironia ha toccato anche il Quirinale, con Fiorello che impersona un Mattarella inedito e simpatico, desideroso solo di leggere l'oroscopo e risolvere sudoku, dispiaciuto per la mancanza dei propri quotidiani preferiti a causa dello sciopero. Non sono mancati episodi comici sugli studenti di giornalismo in visita al Quirinale, descritti come sbarbati, brufolosi, con i loro zainetti, sembrava una gita scolastica... qualcuno ha tirato fuori anche un panino con la frittata!.

Tra gli imprevisti della puntata, spicca il fuori programma con la sparizione del programma dal canale 202. In studio arriva la telefonata della mamma di Fiorello: Non ti ho visto più sul digitale, vedo 'Pietro' Angela!, a cui Fiorello risponde prontamente: Tutto ok mamma, è caduto il segnale! Hai fatto bene, quando vedi che c'è qualcosa che non va chiamami subito!.

La cronaca della trasmissione continua con la satira politica, prendendo di mira il candidato del PD di Chieti che pare cercare voti sui siti a luci rosse, aprendo un canale chiamato Campo Largo. In chiusura, le anticipazioni sul Concertone del 1° maggio mescolano realtà e comicità: Io ho sentito dire che lo presenta Amadeus… ma la notizia è che Cocciante farà un pezzo contro il direttore del Giornale, ovvero 'Cerno a Primavera'!. Non manca un riferimento ironico all'incontro tra Meloni e Zelensky, con Fiorello che immagina droni italiani a forma di Vespa e molte telefonate impertinenti a interrompere il summit.