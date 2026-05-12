Alex Britti annuncia BRITTINTOUR '26: dieci date outdoor tra arene e festival estivi

Alex Britti lancia il BRITTINTOUR '26: dieci tappe outdoor in tutta Italia tra arene e festival estivi. Repertorio rinnovato e grandi classici dal vivo.

Alex Britti è pronto a tornare protagonista della scena live italiana nell'estate 2026 con BRITTINTOUR '26, annunciando le prime dieci date outdoor che attraverseranno tutta la penisola, incluse le isole. Dal 29 maggio fino a fine agosto, saranno numerose le occasioni in cui i fan potranno ascoltare dal vivo la sua musica in alcune delle principali arene, piazze e festival del Paese.

Il viaggio musicale di Alex Britti si distingue per la capacità di unire stili diversi come blues, jazz, rock, pop, R&B e cantautorato italiano, creando un repertorio unico e sempre in evoluzione. La sua chitarra inconfondibile e la naturale versatilità nel fondere generi e linguaggi musicali diversi rendono ogni esibizione un'esperienza diversa e autentica.

Nel calendario annunciato spiccano location suggestive come Piazza Castello ad Augusta, il Castello Sforzesco di Milano, il Castello di Santa Severa e l'Ama Music Festival a Romano d'Ezzelino. Il tour includerà anche tappe a Orta Nova, Sanza, Tirrenia, Gatteo Mare, Ferrandina e Botrugno, toccando così diverse regioni italiane e offrendo la possibilità a un ampio pubblico di assistere ai concerti.

Durante la tournée estiva, Alex Britti ripercorrerà i momenti salienti della sua carriera, eseguendo i brani che hanno segnato il suo percorso e conquistato il pubblico nel tempo. Non mancheranno i grandi successi e le nuove versioni tratte dall'ultimo progetto Feat.Pop, disco in cui Britti ha reinterpretato insieme ad altri artisti alcuni dei suoi brani più amati. Tra questi anche la recente reinterpretazione di "Gelido" in duetto con Mario Biondi, dove blues, jazz e black music si fondono in un incontro musicale raffinato che aggiunge profondità emotiva al brano.

BRITTINTOUR '26 è organizzato da Friends&Partners e prodotto da Just1 e Hook. I biglietti per la data di Milano saranno disponibili dal 13 maggio, quelli per Santa Severa dal 19 maggio, acquistabili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati. Informazioni e dettagli su tutte le date sono consultabili sul sito ufficiale dell'organizzazione.

Calendario delle prime dieci date di BRITTINTOUR '26: 29 maggio Augusta (SR) @ Piazza Castello, 14 giugno Orta Nova (FG) @ Via Stornara, 17 luglio Milano @ Estate al Castello/ Castello Sforzesco, 18 luglio Romano d'Ezzelino (VI) @ Ama Music Festival, 24 luglio Santa Severa (RM) @ Castello di Santa Severa, 9 agosto Sanza (SA) @ Festival dell'Accoglienza/Villa Comunale, 11 agosto Tirrenia (PI) @ Piazza dei Fiori/Marenia, 14 agosto Gatteo Mare (FC) @ Arena Rubicone, 18 agosto Ferrandina (MT) @ Piazza Plebiscito e 27 agosto Botrugno (LE) @ Piazza Indipendenza.

Con BRITTINTOUR '26 Alex Britti rinnova così il suo invito a vivere una stagione di musica dal vivo all'insegna dell'energia e della passione per la ricerca sonora.