MadMan annuncia MM Vol. 5: il ritorno della saga simbolo del rap italiano

La doppia M sta tornando: MadMan ha annunciato ufficialmente l'arrivo di MM Vol. 5, nuovo capitolo dell'iconica saga che ha segnato la storia del rap italiano. Il disco sarà disponibile in tutti gli store a partire da venerdì 29 maggio ed è già attivo il preorder per i fan che aspettavano il ritorno di una delle serie più amate della scena urban nazionale.

Negli ultimi giorni MadMan ha scelto di condividere con la sua community un viaggio tra passato e presente, riascoltando insieme ai fan su Twitch i precedenti volumi della saga. Durante le live, traccia dopo traccia, il rapper ha riaperto quel mondo, raccontando non solo cosa accadeva in studio durante la creazione di quei brani, ma anche cosa si muoveva fuori: gli equilibri della scena di quegli anni, l'energia di un movimento in piena crescita, la fame e l'urgenza creativa che hanno contribuito a rendere MM un simbolo per un'intera generazione di ascoltatori e artisti.

MM Vol. 5 si presenta come un ritorno consapevole alle origini: un progetto che rimette al centro l'energia primaria con cui tutto è nato, fedele allo spirito senza compromessi delle prime pubblicazioni. La saga MM, infatti, non è soltanto una sequenza di mixtape, ma un vero spazio di libertà dove MadMan ha costruito la sua identità attraverso barre, istinto e urgenza espressiva.

MadMan, classe '88, è da tempo considerato uno degli artisti più talentuosi del rap italiano. La sua carriera prende il via con i primi mixtape e l'album autoprodotto Escape from Heart, a cui segue nel 2011 la collaborazione con Gemitaiz su Haterproof. Insieme realizzano negli anni progetti come Kepler (platino), Scatola Nera (doppio platino) e la fortunata serie Veleno, tra cui Veleno 6 (triplo platino) e Veleno 7 (doppio platino). Nel 2013, poco prima della firma con Tanta Roba Label, rilascia in free-download MM Vol.1, dando origine a una saga diventata culto tra gli appassionati.

Nel 2015 arriva Doppelganger (oro), seguito nel 2016 da MM Vol. 2 (platino). Nel 2018 esce Back Home (platino), mentre l'anno dopo pubblica MM Vol. 3 (oro). Dopo la doppietta con Gemitaiz su Scatola Nera nel 2019, nel 2021 arriva MM Vol. 4 (oro), un capitolo più cupo e introspettivo, segnato dalla pandemia e con la produzione affidata a PK. La collaborazione con Gemitaiz prosegue con l'ottavo episodio di Veleno, anch'esso disco d'oro. Nell'estate 2022 MadMan è protagonista dell'MM4 Summer Tour e, in autunno, del GEMITAIZ & MADMAN LIVE TOUR sold out nei palasport.

Il nuovo singolo Plenilunio, pubblicato a maggio 2024, anticipa l'uscita di LONEWOLF, mentre MM Vol. 5 si prepara a riaprire ufficialmente un viaggio musicale tra radici ed evoluzione. I fan del rap italiano possono già segnare la data in calendario: la saga MM è pronta a scrivere una nuova pagina.