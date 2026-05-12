Hankook Ventus evo Z, il nuovo pneumatico Super Sport per strada e pista

Hankook segna un importante ritorno nel segmento degli pneumatici Super Sport con il lancio del nuovo Ventus evo Z, una soluzione studiata per offrire il massimo delle prestazioni sia su strada che in pista. Il nuovo modello, dedicato agli appassionati di auto sportive, tuning e motorsport, propone una gamma completa di 25 misure, da 18 a 21 pollici, con larghezze del battistrada da 225 a 355 mm.



Il Ventus evo Z si distingue per la sua progettazione altamente sportiva e per le tecnologie ereditate dal mondo delle competizioni. Dotato del marchio ECE e conforme a tutte le normative vigenti, presenta una profondità minima del battistrada di oltre 1,6 millimetri. Questo pneumatico si rivolge a chi richiede performance elevate, sia in ambito stradale che fra i cordoli, offrendo una durata superiore rispetto ai semi-slick ma assicurando una guidabilità precisa e prestazioni elevate in pista.



Il know-how acquisito da Hankook nelle gare internazionali è stato fondamentale nello sviluppo del Ventus evo Z. Il nuovo pneumatico ha superato la prova generale sulla HWA EVO, moderna reinterpretazione della celebre Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II degli anni Novanta. Le esperienze derivanti da tali prove sono state integrate direttamente nella produzione di serie, affinché i conducenti possano beneficiare di una maneggevolezza precisa e di prestazioni elevate in pista, senza che le caratteristiche degli pneumatici estivi debbano essere trascurate.



Le specifiche tecniche testimoniano la cura progettuale: la struttura del battistrada è asimmetrica, con scanalature di profondità e larghezza differenziate per aumentare la stabilità; la cintura interna è rafforzata con fibre aramidiche, garantendo rigidità anche nelle condizioni più sollecitate; la spalla esterna è dotata di "closed cut lateral groove" che ottimizzano la superficie di contatto in curva. La mescola, frutto di una combinazione di resine liquide resistenti alle alte temperature, si ispira alle più recenti innovazioni delle competizioni.



Le dimensioni coperte dal Ventus evo Z rispondono alle esigenze delle vetture ad alte prestazioni, incluse Porsche 911, BMW M, Audi RS e Mercedes-AMG. La maggior parte delle misure ha indice di velocità (Y), omologate per oltre 300 km/h, mentre le restanti sono certificate per velocità fino a 300 km/h.



Il Ventus evo Z sarà disponibile progressivamente nel corso dell'anno, offrendo agli automobilisti più esigenti una nuova scelta per godere delle proprie auto sportive con sicurezza e prestazioni di alto livello, unendo l'esperienza maturata nelle corse alla fruibilità per la strada di tutti i giorni.