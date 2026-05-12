Tiziano Ferro rilancia Xdono con Lazza: nuovo singolo e tour negli stadi nel 2026

Tiziano Ferro torna con una novità che emoziona i fan: dal 15 maggio arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali XXDONO, versione inedita dell'indimenticabile Xdono che festeggia 25 anni dalla sua uscita. La canzone vede la collaborazione speciale di Lazza, aggiungendo così un nuovo capitolo a una delle più iconiche hit della musica italiana.

Registrata a Los Angeles, la nuova versione di XXDONO prende vita grazie alla sentita strofa di Lazza e a una rinnovata base firmata da NKO e Zef, mantenendo intatta l'anima innovativa che sin dal 2001 ha contraddistinto il brano di Ferro. La capacità di anticipare i tempi e la sensibilità urban di Ferro emergono ancora più nitide in questa rilettura, che accosta due generazioni di musica di diamante.

Quando nel 2001 presentavo questo brano alle etichette in cerca di contratto nessuno voleva firmare quel sound, troppo R'N'B per quel tempo. Oggi sono felice di aver aperto una strada e di aver dato il via ad un nuovo genere nel nostro paese, racconta Tiziano Ferro tornando sulle origini dell'intramontabile successo.

Sul rapporto con Lazza, Ferro rivela: Lazza mi scrisse quando ancora era un ragazzo che stava iniziando a farsi largo nel mondo della musica. Era un mio fan e ci scrivemmo, come ormai succede spesso, su Instagram. Di lui mi colpiva non solo lo stile rap ma anche il fatto che fosse un ottimo musicista, uno capace di suonare anche Mozart all'occorrenza. Quando tempo dopo lo vidi sul palco di Sanremo rimasi stupito positivamente dal suo passaggio. Era uno dei pochi artisti sempre in nota e il pezzo era bellissimo, il mio brano preferito di quella edizione. Auguro a Lazza, un artista completo e fortissimo, una lunghissima carriera e di continuare a scrivere canzoni che possano rimanere, come quella Cenere che me lo ha fatto scoprire, nel cuore e nella testa del pubblico.

L'entusiasmo è reciproco, come racconta Lazza: Xdono è un brano generazionale capace di passare, come è successo a me, di madre in figlio, e che oggi come ieri tutti conoscono. Sono felice che Tiziano abbia pensato a me. Mentre parlavamo tempo fa gli avevo buttato lì il fatto che amassi quella canzone e che sarebbe stato incredibile cantarla insieme ma non avrei mai immaginato di essere il coprotagonista di questa nuova versione. Ammetto che scrivere la mia strofa è stato impegnativo, mi sentivo un grande carico di responsabilità perché sapevo di mettere mano su un brano che è un colosso della musica italiana e di lavorare accanto ad una leggenda.

Il nuovo singolo XXDONO anticipa la pubblicazione di SONO UN GRANDE (DELUXE), prevista in versione digitale dal 22 maggio e nei negozi dal 29 maggio. La versione deluxe raccoglierà, oltre a XXDONO e alla hit SUPERSTAR con Giorgia, altri 5 brani inediti e tre collaborazioni sorprendenti, proseguendo il percorso di ricerca e contaminazione musicale del cantautore di Latina.

Ma non è tutto: dal 30 maggio partirà il tour STADI 26, che vede Tiziano Ferro tornare protagonista sui palchi dei principali stadi italiani con 12 date già attesissime e oltre 400mila biglietti venduti. Il tour partirà da Lignano il 30 maggio, passando per Milano, Torino, Bologna, Padova, Napoli, Roma, Ancona, Bari e Messina. Radio Italia Solomusicaitaliana sarà la radio ufficiale dell'evento.

Cantautore, autore e produttore tra i più influenti della scena italiana, Tiziano Ferro ha venduto oltre venti milioni di dischi nel mondo e continua a innovare dopo più di due decenni di carriera. Oltre a cantare in italiano, si è cimentato anche in inglese, spagnolo, portoghese e francese, collaborando con grandi nomi del panorama musicale nazionale e internazionale. In 25 anni di carriera ha raccolto premi, riconoscimenti e candidature dai più prestigiosi organismi del settore, facendo parte anche della giuria votante dei Grammy Award.

La nuova XXDONO rappresenta un ponte tra passato e futuro, confermando ancora una volta la capacità di Tiziano Ferro di reinventarsi senza mai perdere autenticità.