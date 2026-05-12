Elettra Lamborghini torna il 22 maggio con il nuovo singolo estivo Bam Bam Bambina

Elettra Lamborghini è pronta a infiammare l'estate con il nuovo singolo Bam Bam Bambina, in uscita il 22 maggio su tutte le piattaforme digitali e in radio. L'artista porta nuovamente in scena quelle sonorità latin che hanno segnato il suo successo, contaminando la nuova canzone con influenze merengue e ritmi caraibici. Il brano, dal testo ironico e dal ritornello irresistibile, si candida già come tormentone estivo.



Il brano è un inno alla libertà di essere come si vuole: è il ritratto di una ragazza imperfetta, imprevedibile ma anche indipendente. Le viene detto che si comporta da 'bambina' perché è un po' ribelle e difficile da gestire. Dall'altra è sottoposta anche al giudizio esterno di come la vorrebbero gli altri. Ma una donna può essere tante cose in un solo corpo, può contenere tante moltitudini, sfaccettature e versioni di sé. Mi ci rivedo un po' nel testo perché io mi sento davvero multi-tasking, ha spiegato Elettra Lamborghini.



Bam Bam Bambina arriva dopo Voilà, il brano con cui la cantante è stata protagonista al 76° Festival di Sanremo, ottenendo la top20 in classifica e risultando tra i pezzi più ascoltati e trasmessi dalle radio nei mesi scorsi.



Accanto al percorso musicale, Lamborghini prosegue con successo anche la sua carriera televisiva. Sarà infatti la conduttrice e commentatrice ufficiale dell'Eurovision Song Contest 2026 da Vienna insieme a Gabriele Corsi, affiancando gli eventi in onda su Rai2 e Rai1. Inoltre, ha debuttato come volto del nuovo adventure game di Rai2 The Unknown - Fino all'ultimo bivio.



Oltre 2,5 miliardi di stream e 15 dischi di Platino raccontano la forza della popstar, poliedrica interprete tra pop, latino, sensualità e allegria contagiosa. L'ingresso nel panorama musicale nel 2018 con Pem Pem (doppio Platino) e la conferma nel 2019 con Musica (e il resto scompare) (2xPlatino) al Festival di Sanremo hanno segnato tappe fondamentali nella crescita dell'artista. Il suo primo album, Twerking Queen (Platino), ha raggiunto la terza posizione nella classifica nazionale, mentre successivamente singoli come Pistolero (3xPlatino) e Caramello (4xPlatino, con Rocco Hunt e Lola Indigo) hanno consolidato la sua popolarità.



A livello internazionale Lamborghini ha raggiunto numeri rilevanti anche con le pubblicazioni in lingua spagnola, firmando con Universal Music México e collaborando con artisti come Pitbull. Nel 2023 ha pubblicato il secondo album Elettraton, anticipato dal singolo Mani in Alto (Platino).



Protagonista della musica e della TV, Elettra Lamborghini resta una delle figure femminili più amate dal pubblico italiano e internazionale, capace di coniugare talento, personalità e un'energia che si riflette sia nella musica che nei format televisivi.