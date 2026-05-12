Ultimo annuncia il nuovo album Il Giorno che Aspettavo: uscita il 19 giugno

Ultimo sorprende i fan con l'annuncio di un nuovo capitolo discografico: Il Giorno che Aspettavo, il suo settimo album di inediti, sarà pubblicato il prossimo 19 giugno su Ultimo Records, a due anni di distanza dal precedente lavoro.

Il cantautore romano, classe 1996 e tra i protagonisti indiscussi della scena musicale italiana degli ultimi anni, apre il preorder dell'album già da oggi. Il progetto si compone di dieci tracce, inclusi i singoli già noti Acquario e Questa insensata voglia di te, e sarà disponibile in diversi formati fisici: CD standard, CD autografato, vinile standard e vinile autografato.

L'artwork del disco trasporta l'ascoltatore in un universo tra sogno e realtà, evocando atmosfere cosmiche e presentando come elemento centrale il simbolo dell'infinito, segno distintivo della narrazione visiva dell'artista.

Il nuovo lavoro si preannuncia un viaggio intenso, marcando una tappa fondamentale nella carriera e nella crescita personale di Ultimo. Il Giorno che Aspettavo è un'opera che promette di essere un viaggio più che mai intenso, un lavoro che segna un nuovo pilastro del percorso umano e artistico del cantautore romano, in uno dei momenti più importanti della sua carriera.

L'attesa per l'album si inserisce in un periodo di grande fermento per l'artista, che il 4 luglio 2026 sarà protagonista di Ultimo 2026 - La Favola per Sempre, un concerto evento destinato a entrare nella storia. L'appuntamento, organizzato a Roma Tor Vergata, ha registrato uno storico sold out: 250.000 biglietti polverizzati in appena tre ore, un record assoluto per il panorama musicale mondiale e italiano.

Ultimo festeggia 30 anni con traguardi straordinari: 42 stadi calcati, oltre 2 milioni di biglietti venduti, 6 album di inediti e 2 live, 85 dischi di platino e 20 dischi d'oro, più di 7 milioni di copie vendute e 3,5 miliardi di streaming su Spotify. Un portfolio che consacra il talento di uno degli autori più amati della sua generazione.

Questa la tracklist completa di Il Giorno che Aspettavo:

✦ Il Giorno che Aspettavo ✦ Qualcosa di Bello ✦ Romantica ✦ Acquario ✦ Questa Insensata Voglia di Te ✦ Quando Dorme la Città ✦ Io Non So ✦ Cuore di Plastica ✦ Avevamo Cent'Anni ✦ Ci Siamo Detti Tutto

I fan possono già assicurarsi una copia da collezione e prepararsi a vivere nuove emozioni, in attesa di un concerto evento che promette di rimanere nella memoria collettiva della musica italiana.