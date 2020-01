Alfa, al via da domani il Tour “Benvenuti a Wanderlust”

Domani, giovedì 30 gennaio, ALFA debutterà al Fabrique di Milano con il suo “Benvenuti a Wanderlust – Il primo tour non si scorda mail”. Il concerto milanese, che darà il via al primo tour del giovanissimo artista genovese, ha registrato il tutto esaurito in meno di un mese dal suo annuncio e sarà l’occasione per festeggiare un anno ricco di grandi successi, come il doppio platino per il singolo “Cin Cin” e la certificazione oro per il brano “Testa tra le nuvole, pt. 1”. È già sold out anche la seconda tappa romana prevista il prossimo 21 febbraio. Restano ancora disponibili su TicketOne i biglietti per tutte le altre date del tour.

Con “Benvenuti a Wanderlust – il primo tour non si scorda mai”, ALFA incontra e presenta al suo pubblico il suo nuovo album “Before Wanderlust”, esibendosi per la prima volta dal vivo davanti al suo pubblico, dopo aver raggiunto risultati incredibili e numeri da capogiro.

Queste le date del “Benvenuti a Wanderlust – Il primo tour non si scorda mail” (ad oggi confermate):

30 gennaio 2020 MILANO – Fabrique (SOLD OUT)

20 febbraio 2020 ROMA – Spazio Rossellini

21 febbraio 2020 ROMA – Spazio Rossellini (SOLD OUT)

23 febbraio 2020 POZZUOLI (NA) – Duel Beat

06 marzo 2020 BOLOGNA – Locomotiv Club (accesso con tessera AICS)

08 marzo 2020 FIRENZE – Viper Theatre

