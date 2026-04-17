Glasswing, l'IA che trova falle nei software: il dibattito su responsabilità e strategia

Glasswing, il progetto IA di Anthropic, analizzato da Matteo Flora e Andrea Monti, al centro del dibattito sulla sicurezza informatica globale e la sua governance.

Nella puntata di sabato 18 aprile alle ore 17.00 su TgCom24, la rubrica settimanale "Intelligenze Artificiali - In mezzo a noi" approfondisce uno dei temi più rilevanti dell'attuale scenario digitale: la sicurezza informatica globale tramite l'intelligenza artificiale.

Matteo Flora, esperto di strategie digitali e docente, insieme all'avvocato Andrea Monti, docente all'Università La Sapienza di Roma, analizza il progetto Glasswing. Si tratta di una nuova iniziativa di Anthropic che mette insieme realtà di rilievo come Apple, Microsoft e Cisco con l'obiettivo di individuare vulnerabilità nei software che gestiscono la sicurezza informatica mondiale.

Glasswing si propone come uno strumento avanzato di intelligenza artificiale, capace di scoprire le falle nei sistemi che proteggono dati e infrastrutture sensibili. La collaborazione fra giganti della tecnologia rappresenta un importante passo verso una maggiore protezione contro minacce sempre più sofisticate. Allo stesso tempo, però, solleva questioni cruciali su tre piani fondamentali: responsabilità dei produttori di software, possibile concentrazione monopolistica nel settore cybersecurity e vantaggi strategici che l'iniziativa garantisce agli Stati Uniti.

L'avvocato Andrea Monti porta all'attenzione del pubblico le implicazioni profonde di Glasswing: responsabilità per i produttori nel caso vengano scoperte vulnerabilità, rischi connessi a un monopolio di fatto sulla sicurezza globale e la posizione di superiorità che tale tecnologia offre agli USA rispetto al resto del mondo.

Il programma offre una riflessione puntuale sul futuro della cybersecurity, tra innovazione e nuove sfide etiche e strategiche, mostrando come l'intelligenza artificiale sia già oggi una realtà centrale anche nelle dinamiche di potere internazionale.